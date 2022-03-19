轉做檢疫酒店 華大去年轉賺6600萬

華大酒店昨日績前收報0.112元，無升跌。截至去年12月底止，集團全年收入錄3.26億元，按年增長46%；其中經營酒店收入按年升54%至2.84億元，主要由於房租、入住率及餐飲收入增加。集團表示，旗下6間本地酒店中，有5間自去年1月起按政府規定擔任指定檢疫酒店，同樣為酒店帶來穩定收入。去年華大6間在香港的酒店平均房間入住率介乎80%至97％。

預期遊客今年回流無望

集團指出，由於新冠病毒疫情的持續影響，在2022年餘下時間，大量海外及中國內地遊客返回香港的可能性頗低，香港酒店和零售業將繼續遭受低入住率和高運營成本的困擾，管理層將繼續努力控制酒店運營成本。

另外，去年投資物業租金收入錄4231.6萬元，較2020年3949.8萬元增長7%；主要由於集團旗下倫敦Royal Scot Hotel已租予酒店管理公司Travelodge經營，年內租金收入為354.6萬元英鎊，相當於約3740.8萬港元，按年微跌1.4%。