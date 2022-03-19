轉做檢疫酒店 華大去年轉賺6600萬

【明報專訊】本港對外通關無期，多家酒店投身指定檢疫酒店行列賺錢「自救」。華大酒店（0201）昨晚公布，集團去年錄得純利6600萬元，扭轉2020年的2.02億元虧損；其中受檢疫酒店穩健收入帶動下，酒店收益更按年增長逾五成。每股盈利為0.73仙，不派末期息。
華大酒店昨日績前收報0.112元，無升跌。截至去年12月底止，集團全年收入錄3.26億元，按年增長46%；其中經營酒店收入按年升54%至2.84億元，主要由於房租、入住率及餐飲收入增加。集團表示，旗下6間本地酒店中，有5間自去年1月起按政府規定擔任指定檢疫酒店，同樣為酒店帶來穩定收入。去年華大6間在香港的酒店平均房間入住率介乎80%至97％。
預期遊客今年回流無望
集團指出，由於新冠病毒疫情的持續影響，在2022年餘下時間，大量海外及中國內地遊客返回香港的可能性頗低，香港酒店和零售業將繼續遭受低入住率和高運營成本的困擾，管理層將繼續努力控制酒店運營成本。
另外，去年投資物業租金收入錄4231.6萬元，較2020年3949.8萬元增長7%；主要由於集團旗下倫敦Royal Scot Hotel已租予酒店管理公司Travelodge經營，年內租金收入為354.6萬元英鎊，相當於約3740.8萬港元，按年微跌1.4%。