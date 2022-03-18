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牛頭角道地舖4080萬沽 業主料損手3%

【明報專訊】第五波疫情持續，拖累商舖市場交投表現，市場新近再錄得蝕讓成交；代理消息稱，觀塘牛頭角道357至375號仁安大樓地下C號舖，面積約800方呎，原業主今年初以5000萬元放售，據悉近期大幅劈價920萬元或18%、以4080萬元易手，呎價約5.1萬元。

資料顯示，原業主在2019年11月以3800萬元購入，即是次轉手帳面賺280萬元或7.4%，惟扣除購入時需要支付印花稅約8.5%及其他交易雜費後，估計可能實際蝕逾120萬元或約3%離場。

劈價18%後成交 呎價5.1萬

另外，中原（工商舖）寫字樓部高級資深分區營業董事何德成表示，獲委託出售觀塘商廈寧晉中心25樓G01室，面積約1133方呎，意向價約1506萬元，即意向呎價約1.33萬元；單位以連租約形式放售，租客為教育聯營店，每月租金約3萬元，租期至2024年1月。若成功以意向價售出，新買家料可獲租金回報約2.4厘。

此外，城規會今審理活化工廈申請，其中葵涌梨木道66至72號德大工業大會廈，地盤面積17,745方呎，申寬地積比20%至11.4倍，計劃重建1幢26層高工廈，總樓面約20.23萬方呎。另據規劃署文件，項目在污水、土地污染等評估，符合相關部門要求，不反對有關申請。

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