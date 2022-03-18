發展商指聯儲局加息對樓市影響微

新地雷霆：低息環境持續利置業

新地（0016）副董事總經理雷霆表示美國加息屬預期之內，儘管聯儲局對未來息率態度、走向仍有待觀察，但本港銀行體系資金充裕，從以往經驗所看，料本地銀行亦未必跟隨加息，而本港低息環境持續，有利市民置業。

會德豐黃光耀：市場早消化美加息

會德豐地產常務董事黃光耀回應，是次美國加息僅0.25厘，幅度小，對本港地產市場影響不大，市場早已預計及消化。

長實（1113）地產投資董事郭子威表示美國加息屬市場預期的舉措，由於香港和美國息口存在差距，相信此次香港不會跟隨，而香港息率，估計於今年下半年才有調升壓力，是次加息對樓市影響不大。 郭續稱，目前香港樓市受新一波疫情、及近期股市波動的影響較大，但相信股市已趨平穩，若疫情稍後受控，樓市成交市况會於今年中後恢復正常。

長實郭子威：疫情受控樓市復常

中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量亦認為，本港銀行未必會跟隨美國加息，因為本港金融體系內的資金仍然充裕。

他續稱，對本港樓市而言，美國是次加息亦未必構成影響，即使銀行跟隨加息，其加幅亦追不上通脹率，因而未必影響物業買家的入市意欲。