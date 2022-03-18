市建局新盤增「全民強檢」下銷售安排

據一手住宅銷售網顯示，市建局及信置（0083）合作、已屆現樓的觀塘凱滙第1、2期昨更新銷售安排，加入「為遵從香港政府就有關2019冠狀病毒病，及/或實施全民強制檢測計劃，而施加或發出的限制或命令；要求在香港人士留在室內（例如居家、活動管制或禁足令）時，賣方保留絕對權利延後及改動項目發售日期、時間、地點，直至賣方認為合適時再推售，保留於任何時間關閉售樓處之權利。」新條款。

適用於凱滙愛海頌傲凱等樓盤

另市建局及信置合作的旺角ONE SOHO、與長實（1113）合作的深水埗愛海頌、與遠展（0035）合作的深水埗傲凱等，近日都在項目銷售安排上加入上述有關全民強檢下售樓新條款。

疫情持續，個別一手豪宅續以招標形式加推單位；嘉里（0683）旗下何文田喇沙利道瀚名加推17樓A室、B室，下周一（21日）招標一小時；兩伙實用面積均為1132方呎，同屬3房套房連儲物室間隔。另內房五礦地產（0230）油塘蔚藍東岸更新2號及3號等價單，將原來靈活180天按揭付款計劃，改為靈活150天按揭付款計劃，一按最高貸款金額為樓價80%；項目亦更新銷售安排，新價單將下周一（21日）起生效。

尚．珒溋3房撻大訂料殺訂196萬

再有新盤買家撻訂，合景泰富（1813）及龍湖（0960）旗下已屆現樓的啟德尚．珒溋，成交紀錄冊顯示第2座38樓G室、實用654方呎3房連套房戶，去年6月1961.43萬售出，實呎29,991元，日前終止交易撻大訂，料買家遭沒收10%訂金涉逾196萬元。