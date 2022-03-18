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恒地逾9億統一土瓜灣舊樓業權

【明報專訊】一向積極於紅磡、土瓜灣兩區收購舊樓重建的恒地（0012），昨日再度透過強拍，統一土瓜灣舊樓業權；最新統一項目包括下鄉道14、14A及16號、麗華街1至7號（單號），以及美華街2至8號（雙號），在無對手競爭下，以底價9.25億元統一項目業權。

資料顯示，上述物業早在1960年落成，樓齡逾61年，地盤面積約9733方呎，現時為樓高8層的舊樓，在今年2月初獲土地審裁處批出強拍令，底價9.25億元，以可重建樓面約8.3萬方呎計，每方呎樓面地價約1.11萬元。

可重建樓面8.3萬呎 樓面呎價1.1萬

目前恒地已完成該區兩組項目的併購，分別為昨日統一業權的下鄉道、麗華街及美華街舊樓；去年10月則以9.62億元統一落山道58至70號、美華街1至9號及下鄉道18至20號，目前尚餘兩個項目正待批出強拍令，預計土瓜灣區的重建版圖快將完成。

根據恒地年報資料，上述地盤計劃連同周邊同系地盤一併發展，發展範圍包括土瓜灣道68A至76B號、落山道58至76號、下鄉道14至20號、麗華街1至7號，以及美華街1至9號及2至8號等，預計整個地盤總面積合共約4.25萬方呎，預計可建總樓面面積涉約37.43萬方呎。

紅磡黃埔街1期涉約300伙 料今年推售

事實上，恒地向來活躍於市區舊樓併購，去年已完成紅磡黃埔四街的重建項目，整個項目橫跨機利士南路、黃埔街、寶其利街及必嘉街4條街道，涉及總樓面逾100萬方呎，分3期發展共提供約2600 伙，當中位於機利士南路和寶其利街一帶的第1期涉約300伙，估計可望今年內推售。

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