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曼城吸引倫敦人口 樓價看俏

【明報專訊】英國將於今日起解除所有剩餘針對旅客的防疫限制措施，根據英國官方最新出爐的統計資料顯示，儘管英國在過去兩年受到新冠疫情的影響，樓價卻未受疫情影響，以2021年與2020年12月份的樓價作比較，平均樓價按年升幅高達10.8%，創下近幾十年來最高。至於今年升幅會否持續？經濟與商業研究中心（Cebre）的一項最新研究預測，在英國多個城市，以曼徹斯特經濟最為看好，而當區樓市亦被看高一線，更有分析指出現人口由倫敦流向曼城，後者樓巿表現看高一線。

曼城現時在英國經濟增長暫列第八。Cebre的報告預測截至2022年第四季度，曼城的經濟總值增長率預計將達到2.5%，相當於新增職位達1.1萬個。不少打工仔都由倫敦搬到曼城，其租務市場十分活躍，故租金和樓價在過去兩年亦有上升。該報告指其租金在過去疫情期間較堅挺，因為曼徹斯特只有11.9%的員工在零售業工作，而可以在家工作比例較高，故對物業空間要求亦上升。

另外，不少海外買家對曼城亦熟悉，主要曼徹斯特大學為國際著名學府，該大學的活動每年為經濟創造10億英鎊的收入，而學生達到4萬名，海外學生亦不少，對當地租務市場亦具需求。而且不少海外學生父母為了要子女住在校區內，引發對大學附近物業的需求，根據仲量聯行對曼徹斯特住宅市場的預測，預計2022年租金價值將平均增長4%。這反映該區經濟復蘇，刺激樓價及租金上升。

仲量聯行料曼城今年樓價升約6%

根據房產機構研究預測，在2022年英國樓價平均會上升3%，全年交投量會達到120萬。整體樓價升幅和交易量較2021年會有所降低，但若未來疫情緩和後，增幅和交易量預計會更高。而英國南部倫敦地區樓價已經位於較高水平，故報告預計2022年升幅只會在2%左右，倫敦企業和白領人員向曼徹斯特為首的西北部城市流動趨勢增加，導致倫敦房價未來很難有大幅增長。在倫敦人口向曼徹斯特地區城市移居時，其樓價增長空間較倫敦為大，仲量聯行預測曼徹斯特在2022年的樓價升幅為6%。看好其物業前景原因是西北部振興計劃、世界大牌企業入駐、倫敦企業流入，這些因素為當地帶來了源源不斷的人口，大量人口和企業對物業有巨大需求，還有國外資本進入，推動了當地樓價升幅，而且這一趨勢會持續多年，未來曼徹斯特地區樓價有機會追趕倫敦水平。

同時，土地註冊處房屋價格指數在2021年11月編制的最新數據表明，曼徹斯特的平均房價為21萬英鎊左右。而倫敦的平均樓價為約52萬英鎊。

移民促進英國高素質人口增長

第一太平戴維斯預測，隨着英國經濟在失業率和GDP增長方面的表現好於預期，而英國商會的數據，英國GDP增長將在2022年第一季度恢復到疫情大流行前的水平。英國租金增長在未來是可持續的，其中中部和英格蘭北部將出現最強勁的價格增長。

而仲量聯行預計，到2025年，英國市場隨着需求的增加，租金價格將增長9.5%。而買家對英國物業的需求持續上升，而供應量卻創歷史新低。英國的銷售額同比增長了30%以上，而交易所也增長了55%，這數據顯示需求超過供應的速度。脫歐後英國新政吸引世界各地人才移民英國，盡量留住更多優秀留學生，促進了英國高素質人口增長，提高了城市競爭力，當海外或歐洲其他地區打工仔移至當地，對當地物業市場的需求在不斷增加。

英利率上升或影響置業意欲

不過，投資海外物業或買家要留意風險，英國買樓網站Zoopla預測，英國在2022年基準利率會上調到3厘左右，利率上升對按揭貸款或置業意欲會有所下降，同時，對於已經習慣於超低基準利率的投資者來說，不多不少或會採取觀望態度。雖然，英國早前加息，而美國周四亦宣布加息，令美匯指數向上，而英鎊反覆轉弱。在俄烏局勢惡化之前，英國已面臨能源價格飈升的問題，而近期的俄烏衝突增添英國能源價格上升的壓力，並加劇市場對該國面臨滯脹風險的擔憂。最新調查顯示，英國消費者信心指數跌至2012年有紀錄以來新低。不過，英鎊匯價大跌，或已反映了市場對英國經濟的擔憂。總括而言，儘管俄烏衝突及強美元可能持續利淡英鎊，但英鎊進一步下跌的空間或有限。而英國央行較其他央行領先的加息步伐，亦可能有助減輕英鎊的下行壓力。

環球樓市：明報記者 龍彩霞

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