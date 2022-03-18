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2022年3月18日星期五
劉思明 數據尋寶
投資策略
3年來首加息 美聯儲料年內再加6次 下調GDP預測 前財長憂陷滯脹
1個月Hibor見0.284厘 16個月以來最高
中概股審計中方擬讓步 美堅持完全開放
憧憬政策壓變扶 內房股全線抽升
金管局︰未見大規模沽空衝擊港元
港首SPAC今上市 獲適度超購
李澤鉅否認棄英：「睇數」最重要 稱研投資「一個比較大項目」
售樓收益入帳 長實上年多賺三成
續受華夏幸福影響 平保上年純利跌29%
國盛前主席私購奢侈品 聯交所譴責 買名車遊艇鑽戒等 與投資目標不符
非公開回購 證監裁皓天主席父女違規
貿發局出口指數跌幅加劇 玩具逆市升
中電信︰今年起派發中期股息
內地首批金融控股牌照出爐
九巴母企載通經營溢利升5%
英加息0.25厘 稱幣策按通脹演變 市場認為立場較預期溫和 英鎊跌至1.3089
俄烏衝突拖累供應鏈 分析料全球汽車減產260萬輛
Spotify擬進軍NFT市場 提高音樂行業收入
張兆聰：中央重新刺激內房 吼家具股敏華
方保僑：內地調整疫情政策 考驗香港應對智慧
植耀輝：新秀麗績佳候回調吸
技術取勝：吉利短線10元整固
盧駿匡：巿場極端悲觀造就大反彈
中證監高層回巢 做歐冠昇顧問
劉思明：港或寬防疫措施 留意地產股
周顯：面對新常態 深挖洞廣積糧
譚新強：最想停火的是中國
湯文亮：股市大升 因大行泄「天機」
曼城吸引倫敦人口 樓價看俏
房協啟德地補價46億 呎價4558元 料為2019年港府修訂補價安排後最大金額
恒地逾9億統一土瓜灣舊樓業權
美國加息後 LP6三房減價14%易手
市建局新盤增「全民強檢」下銷售安排
發展商指聯儲局加息對樓市影響微
牛頭角道地舖4080萬沽 業主料損手3%
劉思明：港或寬防疫措施 留意地產股
【明報專訊】港股昨日繼續飈升，但部分大跌急彈後有沽壓，退潮將會是一面照妖鏡，孰強孰弱會見到真章。香港或按部就班解除防疫措拖，本地地產股可留意。
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財經專欄
劉思明
數據尋寶
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