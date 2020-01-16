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Spotify擬進軍NFT市場 提高音樂行業收入

【明報專訊】音樂串流平台Spotify（美：SPOT）部署進軍非同質化代幣（NFT）市場，近期張貼的兩個招聘廣告，顯示它正招募從事與區塊鏈「Web3」相關的早期項目。該公司正制定計劃，將區塊鏈技術和NFT添加到其串流媒體服務，有望為音樂行業提高收入。

《金融時報》：招聘廣告顯示仍在探索階段

Spotify的招聘廣告表示，其「探索增長」團隊招募一名工程師。這小型的全端（full-stack，同時兼顧前端和後台能力）團隊，負責透過「Web3」等新技術帶動公司增長。

該公司招聘的另一職位，是為「創新及市場情報」小組招募一名對內容創作、媒體、「Web3」及新興科技行業擁有經驗的經理，協助Spotify制定遠大的發展方向。《金融時報》形容，招聘內容似乎顯示Spotify在「Web3」領域仍在探索階段。

區塊鏈業界有不少人認為，音樂將成為NFT發展的新動力，例如用於數碼專輯銷售，又或使用NFT在演唱會解鎖粉絲特權，例如紀念品及後台通行證等。包括Royal和Catalog在內的初創公司，已開始銷售由音樂人創建的NFT。除了在Spotify等串流媒體平台賺取版權費用，NFT可望成為音樂人另一賺錢門路。

科技企業近期紛紛進軍NFT領域。Meta（美：FB）行政總裁朱克伯格本周也表示，旗下Instagram（IG） 快將支援NFT。Twitter（美：TWTR）已向訂閱用户提供將NFT設定為頭像的功能。

（綜合報道）

[國際金融]

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