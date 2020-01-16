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俄烏衝突拖累供應鏈 分析料全球汽車減產260萬輛

【明報專訊】市場研究調查機構S&P Global Mobility警告，俄烏衝突及制裁俄羅斯的措施，帶動能源及原材料等價格上漲，影響物流及生產，再次暴露汽車供應鏈的脆弱性，為此下調全球汽車產量預測。S&P Global Mobility最新將今、明兩年的全球輕型汽車（Light Vehicle）產量，各下調260萬輛，分別降至8160萬輛及8850萬輛。

歐今年產量預測下調170萬輛

S&P Global Mobility預期，在全球汽車產量中，歐洲的潛在影響最大，其今年的產量預測，被下調170萬輛，預計單是烏克蘭和俄羅斯的需求就減少近100萬輛。此外，汽車半導體供應鏈惡化，以及烏克蘭組件供應減少等因素，也影響全球汽車產量。

烏克蘭組件供應減 德汽車製造商面臨風險

很多汽車製造商的汽車配線（wiring harnesses）產自烏克蘭，這些配線用於汽車電力系統和組件之間的連接。烏克蘭的配線主要出口歐洲，令德國汽車製造商面臨風險。

此外，供應商向烏克蘭採購用於晶片製造的氖氣，以及向俄羅斯採購用於汽車催化轉化器的鈀金，也可能受到影響。不過相比下，北美所受的影響較小。S&P Global Mobility將北美今、明兩年的輕型汽車產量預測，分別僅下調48萬輛及54.9萬輛。

福士（Volkswagen）（德：VOW）此前表示，正將部分生產從歐洲轉移北美及中國，以應對供應鏈的影響。

（綜合報道）

[國際金融]

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