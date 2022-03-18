英加息0.25厘 稱幣策按通脹演變 市場認為立場較預期溫和 英鎊跌至1.3089

俄烏談判進展緩慢，美股三大指數午夜前窄幅上落，國際油價重上每桶100美元以上。美國5年期及10年期國債孳息率接近倒掛，2年期與10年期國債息差收窄，預示經濟轉弱風險增加。

上調次季通脹預測至8%

英倫銀行昨8票贊成、1票反對，議決加息。投反對票委員傾向維持利率不變，深恐通脹增長加快情况下提升借貸成本，進一步影響家庭購買力。英倫銀行稱，根據目前對經濟形勢評估，未來幾個月進一步「適度收緊」（modest tightening）貨幣政策可能是合適的。英倫銀行強調政策調整，將按照通脹中期前景演變，這意味利率同時有上行或下行風險。市場認為英倫銀行立場比預期溫和，英鎊應聲下滑，每英鎊兌美元由公布議息結果前1.3211，跌至低見1.3089（見圖）。

英倫銀行指出，俄烏衝突導致能源、食品及大宗商品價格升幅擴大，並可能加劇干擾全球供應鏈，為經濟前景增加不確定性。英倫銀行預計，英國第二季通脹率將達8%左右，較此前預測的7.25%提升，預期今年稍後可能更高。未來幾個月，全球通脹壓力將進一步顯著增強，包括英國在內的能源淨進口國，經濟增長可能放慢。

日央行續放鴿 日圓兌美元曾觸及119.13

英、美加息之際，日本央行繼續放鴿。日本央行行長黑田東彥稱，即使考慮到能源成本上漲，日本通脹率也不大可能達到央行的2%目標，這為日本央行將在周五維持超級寬鬆貨幣政策提供理據。日圓兌每美元曾觸及119.13，見6年低位。

巴西央行則在聯儲局加息後宣布，連續第9次加息，將基準利率由10.75厘上調至11.75厘，是5年來最高水平，以應對通脹。

歐元區通脹加劇，2月通脹率終值，按年增長5.9%創新高。能源價格是上月通脹增長主要動力，按年升32%。經濟師警告，俄烏衝突可能使能源價格上漲，導致歐元區未來幾個月的通脹率更高。歐洲央行行長拉加德昨表示，不急於加息。不過歐洲央行管理委員會委員Klaas Knot表示，第四季加息是符合現實的預期，若通脹預期繼續向上，他不排除今年加息兩次的可能性。

加拿大2月通脹率亦按年升5.7%，創1991年8月以來新高，並連續11個月高於加拿大央行的1%至3%通脹目標。至於台灣央行昨天亦上調基準利率，這是兩年來首次，將基準重貼現率從1.125%上調至1.375%，原因是俄烏局勢增加通脹壓力。

（綜合報道）

[國際金融]