貿發局出口指數跌幅加劇 玩具逆市升

未反映內地封城俄烏局勢影響

香港貿發局經濟師嚴穎彤表示，幾乎所有行業及所有出口市場的信心指數都錄得負增長，反映出口商對短期前景感到悲觀。按產品類別劃分，以鐘表業最為悲觀，指數重挫至19.7；玩具業最樂觀，按季升8.5點至33.5，但仍低於50的分界線。玩具行業信心指數上升主要受疫情引發的宅經濟影響，電子玩具出口大增。出口商認為，期內疫情為最大影響因素，導致運輸成本上升，其次為物流配送受阻及原材料供應緊張。

近全線行業信心指數負增長

反映出口商對短期前景悲觀

問及兩地疫情對出口商的影響，范婉兒表示，香港經歷兩年疫情，出口商已經習慣使用網上科技系統進行溝通，本港疫情走勢對出口生產影響較小。相反，國內疫情封城政策，有出口商反映對生產需暫停一周左右，對出口商同樣產生影響；但由於目前只有國內部分地方實行的封閉式管理，以及日數較短，需要密切留意事態發展。

俄烏局勢方面，范婉兒表示，該兩地出口佔比極小，並不是本港主要貿易伙伴，透過直接貿易影響相對輕微。但她稱，俄烏局勢發展亦未反映於首季出口指數中，如果有關情况持續，可能進一步影響第二季出口情緒。