經濟

售樓收益入帳 長實上年多賺三成

【明報專訊】長實（1113）公布，受惠於基建及實用資產業務貢獻增加，以及英式酒館業務虧損大減，去年純利按年增長三成至212.41億元。每股末期息1.79元，按年增22.6%。集團在業績公告提到，香港及內地是旗下地產業務重點市場，會繼續物色合適物業發展機會，強調對兩地前景充滿信心。主席李澤鉅認為「香港有好多地」，只要政府及商界合作，增加住宅供應無太大難度。

每股末期息增22.6%至1.79元

長實去年將愛海頌、Sea to Sky等售樓收益入帳，錄得銷售收入377.98億元，按年微跌2.3%。年內錄合約銷售295.36億元，預計當中有251.72億元在今年度入帳。去年中港兩地售樓各帶來69.96億及111.41億元盈利貢獻。租務分部盈利56.61億元；英國酒吧業務虧損大減至5500萬元，惟要作商譽減值20.05億元；基建業務提供69.34億元盈利。經常收入業務佔盈利比重，則由上一年約28%增至42%。雖然要為英國Greene King減值，李澤鉅強調無意出售該業務，反而還購買40間酒吧，去年下半年生意比上半年好。

長實執董兼副董事總經理葉德銓補充，完成出售5 Broadgate交易後，長實負債比率會降至5%，可做更多投資。李澤鉅更指，出售上海世紀匯、波老道等項目有200億至300億元待入帳。撇除最近投得的土瓜灣項目，在此之前購入3幅地已投資114億元。酒店業務盈利更較2020年度有增長，錄正現金流，料遊客重臨會受惠。

相關字詞﹕葉德銓 李澤鉅 長實

上 / 下一篇新聞

3年來首加息 美聯儲料年內再加6次 下調GDP預測 前財長憂陷滯脹
3年來首加息 美聯儲料年內再加6次 下調GDP預測 前財長憂陷滯脹
1個月Hibor見0.284厘 16個月以來最高
1個月Hibor見0.284厘 16個月以來最高
中概股審計中方擬讓步 美堅持完全開放
中概股審計中方擬讓步 美堅持完全開放
憧憬政策壓變扶 內房股全線抽升
憧憬政策壓變扶 內房股全線抽升
金管局︰未見大規模沽空衝擊港元
金管局︰未見大規模沽空衝擊港元
港首SPAC今上市 獲適度超購
港首SPAC今上市 獲適度超購
李澤鉅否認棄英：「睇數」最重要 稱研投資「一個比較大項目」
李澤鉅否認棄英：「睇數」最重要 稱研投資「一個比較大項目」
續受華夏幸福影響 平保上年純利跌29%
續受華夏幸福影響 平保上年純利跌29%
國盛前主席私購奢侈品 聯交所譴責 買名車遊艇鑽戒等 與投資目標不符
國盛前主席私購奢侈品 聯交所譴責 買名車遊艇鑽戒等 與投資目標不符
非公開回購 證監裁皓天主席父女違規
非公開回購 證監裁皓天主席父女違規
貿發局出口指數跌幅加劇 玩具逆市升
貿發局出口指數跌幅加劇 玩具逆市升
中電信︰今年起派發中期股息
中電信︰今年起派發中期股息
內地首批金融控股牌照出爐
內地首批金融控股牌照出爐
九巴母企載通經營溢利升5%
九巴母企載通經營溢利升5%
英加息0.25厘 稱幣策按通脹演變 市場認為立場較預期溫和 英鎊跌至1.3089
英加息0.25厘 稱幣策按通脹演變 市場認為立場較預期溫和 英鎊跌至1.3089
俄烏衝突拖累供應鏈 分析料全球汽車減產260萬輛
俄烏衝突拖累供應鏈 分析料全球汽車減產260萬輛
Spotify擬進軍NFT市場 提高音樂行業收入
Spotify擬進軍NFT市場 提高音樂行業收入
張兆聰：中央重新刺激內房 吼家具股敏華
張兆聰：中央重新刺激內房 吼家具股敏華
方保僑：內地調整疫情政策 考驗香港應對智慧
方保僑：內地調整疫情政策 考驗香港應對智慧
植耀輝：新秀麗績佳候回調吸
植耀輝：新秀麗績佳候回調吸
技術取勝：吉利短線10元整固
技術取勝：吉利短線10元整固
盧駿匡：巿場極端悲觀造就大反彈
盧駿匡：巿場極端悲觀造就大反彈
中證監高層回巢 做歐冠昇顧問
中證監高層回巢 做歐冠昇顧問
劉思明：港或寬防疫措施 留意地產股
劉思明：港或寬防疫措施 留意地產股
周顯：面對新常態 深挖洞廣積糧
周顯：面對新常態 深挖洞廣積糧
譚新強：最想停火的是中國
譚新強：最想停火的是中國
湯文亮：股市大升 因大行泄「天機」
湯文亮：股市大升 因大行泄「天機」
曼城吸引倫敦人口 樓價看俏
曼城吸引倫敦人口 樓價看俏
房協啟德地補價46億 呎價4558元 料為2019年港府修訂補價安排後最大金額
房協啟德地補價46億 呎價4558元 料為2019年港府修訂補價安排後最大金額
恒地逾9億統一土瓜灣舊樓業權
恒地逾9億統一土瓜灣舊樓業權
美國加息後 LP6三房減價14%易手
美國加息後 LP6三房減價14%易手
市建局新盤增「全民強檢」下銷售安排
市建局新盤增「全民強檢」下銷售安排
發展商指聯儲局加息對樓市影響微
發展商指聯儲局加息對樓市影響微
牛頭角道地舖4080萬沽 業主料損手3%
牛頭角道地舖4080萬沽 業主料損手3%