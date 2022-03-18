李澤鉅否認棄英：「睇數」最重要 稱研投資「一個比較大項目」

明報記者 陳偉燊

近期長和接連出售英國鐵塔業務，最近亦有傳長和擬以200億美元出售英國電力業務UKPN，甚至出售電訊業務；另同系長實（1113）亦剛落實以125億元出售英國寫字樓物業5 Broadgate，市場甚至揣測會否進一步出售英國酒吧業務（詳見另文）。李澤鉅強調，集團數十年的DNA是不論地區、行業，購買具質素資產及爭取回報，坦言就算公司對中港市場「有感情」，最重要還是「睇數（指投資回報）」。

氣候轉變助物色優質資產

對於傳言出售UKPN，他認為不宜將集團對英國脫歐後沒有信心混為一談，稱「做生意始終有買有賣」。他更透露，集團正研究在英國一個比較大的項目，並以最近長實出售倫敦5 Broadgate為例，直言在過去3年取得45%回報。長和出售飛機租賃業務，交易利潤也達13億元。氣候轉變亦為長和帶來物色優質資產的機會。

長和聯席董事總經理霍建寧更指，旗下赫斯基與Cenovus合併每年生產協同效益多達12億加元，手上股份估值約帶來每股9元資產價值進帳。集團過往亦進行5項電訊業務合併。以合併印尼電訊業務為例，資金上已自給自足並已派息，料每年帶來3億至4億美元效益。至於有傳長和旗下英國3會出售予Vodafone，他稱屬市場傳言，但坦言對在當地尋求業務合併很感興趣。

歐洲EBITDA比重大 佔65%

業績顯示，長和仍以歐洲及中港電訊業務貢獻佔最大比重，期內EBITDA約430.52億元。按地區計，歐洲佔EBITDA約65%，中港兩地則各佔7%及4%。李澤鉅稱，雖然去年感覺業務經營艱苦，但指長和及長實去年純利分別增長15%及30%，坦言「幾滿意壓力測試成績」。在出售英國鐵塔業務後，集團考慮將部分所得回購股份。

有外資證券行分析員指，長和及長實的業績符合預期。他指管理層在分析員會議上提到，集團近期出售英國資產，與是否轉往其他地方收購沒有必然關係，稱日後還可繼續購買英國資產。他又提到，值得留意長和日後會否增加派息及加碼回購。