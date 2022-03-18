經濟

憧憬政策壓變扶 內房股全線抽升

【明報專訊】內地去年底宣布開展房地產稅改革，惟近日突然大轉風向。國務院副總理劉鶴日前主持金融穩定發展委員會專題會議後點名提及須支持內房行業，財政部隨即宣布今年不會擴大房產稅試點，帶動內房股股價昨日全線抽升。

融創單日飈近六成

受中央救市及大市復蘇等利好消息帶動，融創中國（1918）昨日持續高走，全日收報6.25元，升幅接近六成。集團日前據報向部分境內債券持有人表示，不排除對下月初到期的40億元人民幣債券進行延期，並於上周向人行匯報有關財務困境，拖累當日股價曾觸及近10年低位。

富力料下月初到期債無法兌付

至於富力地產（2777）昨日發公告，指其於2016年發行債券「16富力04」，債券餘額19.5億元人民幣，當期利率6.7厘，4月7日到期兌付；惟集團預計將無法如期兌付，擬於近期與債券持有人就債券展期事宜溝通。不過，集團昨日股價同樣未受債務危機影響，跟隨大市上升，全日大升34.2%，收報3.77元。

其他內房方面，業界龍頭碧桂園（2007）收報5.56元，升28.4%；近日受債務困擾的龍光集團（3380）昨日收報2.34元，升42.7%；新城發展（1030）收報4.18元，升47.7%；時代中國（1233）收報2.75元，升42.5%；佳兆業（1638）收報0.76元，升35.7%；雅居樂（3383）收報4.4元，升33%。

相關字詞﹕劉鶴 房產稅 融創中國 富力地產 內房

上 / 下一篇新聞

3年來首加息 美聯儲料年內再加6次 下調GDP預測 前財長憂陷滯脹
3年來首加息 美聯儲料年內再加6次 下調GDP預測 前財長憂陷滯脹
1個月Hibor見0.284厘 16個月以來最高
1個月Hibor見0.284厘 16個月以來最高
中概股審計中方擬讓步 美堅持完全開放
中概股審計中方擬讓步 美堅持完全開放
金管局︰未見大規模沽空衝擊港元
金管局︰未見大規模沽空衝擊港元
港首SPAC今上市 獲適度超購
港首SPAC今上市 獲適度超購
李澤鉅否認棄英：「睇數」最重要 稱研投資「一個比較大項目」
李澤鉅否認棄英：「睇數」最重要 稱研投資「一個比較大項目」
售樓收益入帳 長實上年多賺三成
售樓收益入帳 長實上年多賺三成
續受華夏幸福影響 平保上年純利跌29%
續受華夏幸福影響 平保上年純利跌29%
國盛前主席私購奢侈品 聯交所譴責 買名車遊艇鑽戒等 與投資目標不符
國盛前主席私購奢侈品 聯交所譴責 買名車遊艇鑽戒等 與投資目標不符
非公開回購 證監裁皓天主席父女違規
非公開回購 證監裁皓天主席父女違規
貿發局出口指數跌幅加劇 玩具逆市升
貿發局出口指數跌幅加劇 玩具逆市升
中電信︰今年起派發中期股息
中電信︰今年起派發中期股息
內地首批金融控股牌照出爐
內地首批金融控股牌照出爐
九巴母企載通經營溢利升5%
九巴母企載通經營溢利升5%
英加息0.25厘 稱幣策按通脹演變 市場認為立場較預期溫和 英鎊跌至1.3089
英加息0.25厘 稱幣策按通脹演變 市場認為立場較預期溫和 英鎊跌至1.3089
俄烏衝突拖累供應鏈 分析料全球汽車減產260萬輛
俄烏衝突拖累供應鏈 分析料全球汽車減產260萬輛
Spotify擬進軍NFT市場 提高音樂行業收入
Spotify擬進軍NFT市場 提高音樂行業收入
張兆聰：中央重新刺激內房 吼家具股敏華
張兆聰：中央重新刺激內房 吼家具股敏華
方保僑：內地調整疫情政策 考驗香港應對智慧
方保僑：內地調整疫情政策 考驗香港應對智慧
植耀輝：新秀麗績佳候回調吸
植耀輝：新秀麗績佳候回調吸
技術取勝：吉利短線10元整固
技術取勝：吉利短線10元整固
盧駿匡：巿場極端悲觀造就大反彈
盧駿匡：巿場極端悲觀造就大反彈
中證監高層回巢 做歐冠昇顧問
中證監高層回巢 做歐冠昇顧問
劉思明：港或寬防疫措施 留意地產股
劉思明：港或寬防疫措施 留意地產股
周顯：面對新常態 深挖洞廣積糧
周顯：面對新常態 深挖洞廣積糧
譚新強：最想停火的是中國
譚新強：最想停火的是中國
湯文亮：股市大升 因大行泄「天機」
湯文亮：股市大升 因大行泄「天機」
曼城吸引倫敦人口 樓價看俏
曼城吸引倫敦人口 樓價看俏
房協啟德地補價46億 呎價4558元 料為2019年港府修訂補價安排後最大金額
房協啟德地補價46億 呎價4558元 料為2019年港府修訂補價安排後最大金額
恒地逾9億統一土瓜灣舊樓業權
恒地逾9億統一土瓜灣舊樓業權
美國加息後 LP6三房減價14%易手
美國加息後 LP6三房減價14%易手
市建局新盤增「全民強檢」下銷售安排
市建局新盤增「全民強檢」下銷售安排
發展商指聯儲局加息對樓市影響微
發展商指聯儲局加息對樓市影響微
牛頭角道地舖4080萬沽 業主料損手3%
牛頭角道地舖4080萬沽 業主料損手3%