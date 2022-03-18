憧憬政策壓變扶 內房股全線抽升

融創單日飈近六成

受中央救市及大市復蘇等利好消息帶動，融創中國（1918）昨日持續高走，全日收報6.25元，升幅接近六成。集團日前據報向部分境內債券持有人表示，不排除對下月初到期的40億元人民幣債券進行延期，並於上周向人行匯報有關財務困境，拖累當日股價曾觸及近10年低位。

富力料下月初到期債無法兌付

至於富力地產（2777）昨日發公告，指其於2016年發行債券「16富力04」，債券餘額19.5億元人民幣，當期利率6.7厘，4月7日到期兌付；惟集團預計將無法如期兌付，擬於近期與債券持有人就債券展期事宜溝通。不過，集團昨日股價同樣未受債務危機影響，跟隨大市上升，全日大升34.2%，收報3.77元。

其他內房方面，業界龍頭碧桂園（2007）收報5.56元，升28.4%；近日受債務困擾的龍光集團（3380）昨日收報2.34元，升42.7%；新城發展（1030）收報4.18元，升47.7%；時代中國（1233）收報2.75元，升42.5%；佳兆業（1638）收報0.76元，升35.7%；雅居樂（3383）收報4.4元，升33%。