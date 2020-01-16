經濟

1個月Hibor見0.284厘 16個月以來最高

【明報專訊】美國進入加息周期，本港息口昨日略受影響，1個月Hibor（香港銀行同業拆息）按日由0.265厘升至0.284厘，是2020年11月2日後最高，其餘各年期如隔夜、一周，以至中長線的3個月及12個月等錄得升幅。

金管局料港息續滯後美息

金管局總裁余偉文表示，在聯繫匯率制度之下，港元拆息水平一般會趨近美元息率，同時亦會受到本地市場港元資金供求情况影響。參考以往經驗，包括美國對上一次於2015至2018年的加息周期，港元拆息未必會立即跟隨美息上調。現時，香港銀行體系流動性充裕，預期港息滯後美息的情况，在今次這個加息周期也會發生。

渣打料最優惠利率明年始上調

渣打大中華區高級經濟師劉健恆亦表示，港息將跟隨美息上升，不過本港銀行體系總結餘有逾3000億元，港元資金充裕會延遲港息升勢。他表示，港美息差傳統上擴闊至約50點子（1厘等於100點子）才會增加套戥活動，以上次加息周期為例，首一兩年息差維持20至30點子，至尾段才增至50點子以上，預期今次港美息差擴大也會以年計。他認為本港今年上調最優惠利率（P）的壓力不大，若聯儲局今年加息達7次，本港最優惠利率可能在明年上調。

中銀香港首席經濟學家鄂志寰認為，香港最優惠貸款利率或在美國加息4至5次後才有可能出現調整。

金管局昨日上調貼現窗的基本利率至0.75厘，不過此利率是用作計算經貼現窗進行回購交易時適用的貼現率的基礎利率。對本港息口走勢較具代表性的是銀行的最優惠利率，匯豐及渣打昨日均表示維持最優惠利率不變。

相關字詞﹕金管局 港美息差 香港銀行同業拆息 最優惠利率 加息

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