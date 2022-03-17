經濟

香港地產

太和邨未補價戶90萬易手 屋邨逾10年新低

【明報專訊】疫情嚴峻，過去升幅驚人的未補價公屋，升勢大幅放緩，其中大埔太和邨二手未補價單位成交價跌穿百萬元大關，以90萬元成交，為2011年8月後、即約10年半以來新低。不過，原業主2013年向房署未補價買入，持貨8年仍帳賺2.5倍離場。

疫情下資助房屋呈價量齊跌局面，太和邨安和樓中層04室，實用234方呎，上月以90萬元未補價易手、實呎3846元，為屋邨逾10年以來未補價二手成交價新低。原業主2013年10月以25.38萬元向房署一手買入，持貨逾8年，帳面獲利64.65萬元或逾2.5倍。該屋邨對上一宗未補價二手成交價最低紀錄於2011年8月錄得，當時一個單位以86萬元未補價易手。

本月上半月未補價房屋零成交

另房委會昨同時公布上月未補價公屋、居屋成交量修訂數字，經修訂後上月成交量為88宗，較月初公布臨時數字42宗，增加46宗或1.1倍，惟仍屬2018年9月錄得65宗後、約3年半新低。至於本月上半月，資料顯示未有錄得未補地價資助房屋成交，屬2020年8月後約1年半首見。

經濟前景不明朗，半新盤豪宅有業主大幅蝕讓。世紀21奇豐營業董事廖振雄表示清水灣傲瀧18座高層A室，實用1161方呎、3房套連工人房，以1998萬元連1個車位易手，實呎17,209元。原業主2018年7月2333萬元購入，及後斥資200萬元購入車位，總金額涉2533萬元，帳面蝕535萬元或約21％，金額及蝕幅料屬屋苑歷來最大。連使費計料需實蝕逾663萬元或約26％。

另再有「移民盤」低於估價易手。中原地產分行分區營業經理袁顯岸稱，紅磡海逸豪園15A座高層B室，實用1104方呎，3房1套房間隔另設工人套房，享海景，業主決定移民，以2140萬元成交，實呎19,384元。原業主2009年10月1120萬元買入，帳面獲利1020萬元或91%。

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