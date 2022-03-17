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百勝角通風樓每呎補價貴絕將軍澳 每呎逼3800元 高年半前康城13期5%

【明報專訊】港鐵（0066）今年首個招標項目、將軍澳百勝角通風樓物業發展項目，昨日起招標，據悉，項目補地價金額逾11.01億元，以最高可建樓面約29萬方呎計，每方呎樓面補價3,789元，貴絕將軍澳，並較年半前同區日出康城13期每呎補地價高約5%。不過，有別於過去港鐵項目，今次項目以分紅比例決勝負，有測量師指，此舉將減低發展商的掣肘，增加入標意欲。

明報記者 甘潔瑩

百勝角通風樓物業發展項目是港鐵在本財政年度第三個招標項目，對上招標的項目分別為黃竹坑港島南岸第6期，以及東涌牽引配電站項目，僅得港島南岸第6期批出發展權，而東涌項目則流標收場。項目本周一截收發展意向書，港鐵共收到36份，大部分為本港發展商。綜合測量師估計，項目估值約15.95億至23.27億元，即每方呎樓面約5500至8000元。

入標者自定分紅比例

上述項目昨招標，補地價涉逾11.01億元，每方呎樓面補價3789元，較2020年9月日出康城13期每方呎樓面補價3600元，地價不足兩年高約5%；若以同樣遠離港鐵站的九建（0034）石角路項目，現發展為海茵莊園作比較，該項目2017年4月完成補地價，每方呎補價2238元，即5年升近70%。除補地價外，發展商還須支付固定金額5000萬元，並就分紅比例向港鐵提建議，以分紅比例決勝負，跟過往「一口價」決勝負有別。

市場估值高達23億 每呎8000元

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚表示，項目補地價雖然較日出康城項目高，但通風樓發展項目密度較低、規模較細，補地價金額約11億元，以銀碼計，遠較規模較大的東涌牽引配電站補價金額高達47.65億元為細，加上分紅比例由發展商提議，發展掣肘減少，料流標風險較低。他預計，將有8至10家發展商或財團入標，並以區內有發展項目的發展商為主。

張翹楚又預計，通風樓項目周邊的私樓已逾20年，預計項目落成後可以每方呎2萬元出售。資料顯示，將軍澳對上一個開售全新盤屬鄰近日出康城的海茵莊園，近期成交實呎約2.2萬至2.3萬元。百勝角通風樓發展項目位於將軍澳昭信路，臨近環保大道交界處，旁為今年發售的新居屋昭明苑，昭信路對面為私人屋苑新寶城，項目將建於百勝角通風樓上方，可建最高住宅樓面290,692方呎。另項目將跟隨政府限呎面積條款，每個單位實用面積最低為280方呎，可提供約550伙。

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