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2022年3月17日星期四
周顯 投資二三事
投資策略
中央維穩 恒指即彈1672點 劉鶴︰保持資本市場平穩 續支持境外上市
中央救港股 鋪路中概股回歸
話你知：金穩委雲集內地最高級別金融部門
房產稅今年料不擴大 內房股搶先升
交銀洪灝︰恒指反彈後料再探底
B站擬申港雙重上市 第二上市中概股首例
大酒店去年虧損收窄 前景未樂觀 半島上季入住率轉跌 本季料更差
被指聘用朝鮮勞工 李寧產品遭美扣留
特步去年多賺77%
英監管拖累 長建去年僅多賺3% 派息連升25年 手頭現金勁減四成
LME鎳復市 平台又出錯
屈臣氏6月撤出俄羅斯
煤價急升 潤電去年純利跌八成
俄擬盧布償美元債息恐主權違約 美元帳戶被凍結 款項無法轉達收款人
「星巴克之父」暫重任CEO 股價早段升逾7％
朱克伯格預告 Instagram引入NFT元素
郭明錤：蘋果Apple Car團隊已解散
張兆聰：港股空軍覆沒 航空股仍低可買
技術取勝：中生製藥料4.3元有沽壓
劉思明：確定見底 須挾淡完再試低位支持
周顯：識途老馬低位開始買貨
湯文亮：清零易 維持清零難
百勝角通風樓每呎補價貴絕將軍澳 每呎逼3800元 高年半前康城13期5%
中國混凝土冀廠房獲批 免影響住宅供應
太和邨未補價戶90萬易手 屋邨逾10年新低
尚悅‧嶺不足200呎戶疫下實呎首破2萬
利奧坊．曦岸屆現樓 周日推售7伙
鄧成波家族放售觀塘悅品酒店 市值約31億
工商舖中小業主大聯盟蔡志忠：立法暫緩追租 憂立心不良租戶濫用
國際有先例可循 美斥資補貼商戶交租
周顯：識途老馬低位開始買貨
【明報專訊】港股不停暴跌，實質上已經是股災，究竟烏克蘭危機加上中概股暴跌，以及肆虐多時的疫情，是否足以構成這股威力，抑或是另有原因，誰也說不上來。
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