經濟

煤價急升 潤電去年純利跌八成

【明報專訊】華潤電力（0836）公布，受惠售電量增加，去年收入按年升近三成至898億元，惟煤電業務因煤價急升錄得得虧損，拖累純利顯著下滑至15.93億元，若以人民幣計算，去年純利跌79.8%。潤電表示，今年將繼續發展可再生能源，新增風電和光伏項目併網容量目標為6300兆瓦，估計至2025年底，可再生能源裝機容量佔比超過50%。

潤電擬派末期息每股4.5仙，全年共派息29.5仙，按年減少五成。受大市反彈帶動，潤電昨日股價升逾一成。

潤電表示，去年可再生能源業務核心利潤貢獻升85.38%至83.81億元，惟煤炭發電業務盈轉虧，核心虧損為59.42億元，主要由於年內煤炭價格顯著上漲，附屬燃煤電廠平均單位燃料成本大增60.4%至每兆瓦時305.8元人民幣。

集團去年附屬電廠售電量按年升14.4%至17.73萬吉瓦時，其中風電場和光伏電站的售電量分別升57.8%和63.2%，附屬火電廠升7.5%。去年市場電平均電價較標桿上網電價降幅為3.4%，按年有所收窄。去年底集團運營裝機容量6.05萬兆瓦，營運權益裝機容量4.8萬兆瓦，其中火力發電佔比67.8%；風電、光伏及水電發電項目佔比32.2%，較2020年底上升6.3個百分點。

相關字詞﹕可再生能源 煤炭發電 煤價 潤電

上 / 下一篇新聞

中央維穩 恒指即彈1672點 劉鶴︰保持資本市場平穩 續支持境外上市
中央維穩 恒指即彈1672點 劉鶴︰保持資本市場平穩 續支持境外上市
中央救港股 鋪路中概股回歸
中央救港股 鋪路中概股回歸
話你知：金穩委雲集內地最高級別金融部門
話你知：金穩委雲集內地最高級別金融部門
房產稅今年料不擴大 內房股搶先升
房產稅今年料不擴大 內房股搶先升
交銀洪灝︰恒指反彈後料再探底
交銀洪灝︰恒指反彈後料再探底
B站擬申港雙重上市 第二上市中概股首例
B站擬申港雙重上市 第二上市中概股首例
大酒店去年虧損收窄 前景未樂觀 半島上季入住率轉跌 本季料更差
大酒店去年虧損收窄 前景未樂觀 半島上季入住率轉跌 本季料更差
被指聘用朝鮮勞工 李寧產品遭美扣留
被指聘用朝鮮勞工 李寧產品遭美扣留
特步去年多賺77%
特步去年多賺77%
英監管拖累 長建去年僅多賺3% 派息連升25年 手頭現金勁減四成
英監管拖累 長建去年僅多賺3% 派息連升25年 手頭現金勁減四成
LME鎳復市 平台又出錯
LME鎳復市 平台又出錯
屈臣氏6月撤出俄羅斯
屈臣氏6月撤出俄羅斯
俄擬盧布償美元債息恐主權違約 美元帳戶被凍結 款項無法轉達收款人
俄擬盧布償美元債息恐主權違約 美元帳戶被凍結 款項無法轉達收款人
「星巴克之父」暫重任CEO 股價早段升逾7％
「星巴克之父」暫重任CEO 股價早段升逾7％
朱克伯格預告 Instagram引入NFT元素
朱克伯格預告 Instagram引入NFT元素
郭明錤：蘋果Apple Car團隊已解散
郭明錤：蘋果Apple Car團隊已解散
張兆聰：港股空軍覆沒 航空股仍低可買
張兆聰：港股空軍覆沒 航空股仍低可買
技術取勝：中生製藥料4.3元有沽壓
技術取勝：中生製藥料4.3元有沽壓
劉思明：確定見底 須挾淡完再試低位支持
劉思明：確定見底 須挾淡完再試低位支持
周顯：識途老馬低位開始買貨
周顯：識途老馬低位開始買貨
湯文亮：清零易 維持清零難
湯文亮：清零易 維持清零難
百勝角通風樓每呎補價貴絕將軍澳 每呎逼3800元 高年半前康城13期5%
百勝角通風樓每呎補價貴絕將軍澳 每呎逼3800元 高年半前康城13期5%
中國混凝土冀廠房獲批 免影響住宅供應
中國混凝土冀廠房獲批 免影響住宅供應
太和邨未補價戶90萬易手 屋邨逾10年新低
太和邨未補價戶90萬易手 屋邨逾10年新低
尚悅‧嶺不足200呎戶疫下實呎首破2萬
尚悅‧嶺不足200呎戶疫下實呎首破2萬
利奧坊．曦岸屆現樓 周日推售7伙
利奧坊．曦岸屆現樓 周日推售7伙
鄧成波家族放售觀塘悅品酒店 市值約31億
鄧成波家族放售觀塘悅品酒店 市值約31億
工商舖中小業主大聯盟蔡志忠：立法暫緩追租 憂立心不良租戶濫用
工商舖中小業主大聯盟蔡志忠：立法暫緩追租 憂立心不良租戶濫用
國際有先例可循 美斥資補貼商戶交租
國際有先例可循 美斥資補貼商戶交租