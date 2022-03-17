受惠股市大反彈，特步股價昨日大升22.5%。截至去年12月底止，集團全年收入達100.13億元，按年升22.5%；經營溢利則按年增長52.1%至13.96億元。其中主品牌「特步」去年收入高見88.41億元，同樣創新高，按年則上漲24.5%。

爆疫影響微 首兩月銷售雙位數增幅

特步主席兼行政總裁丁水波於業績發布會上表示，儘管近期內地主要城市再度爆發疫情，相關地區佔整體銷售不足5%，相信對銷售影響不大，而首兩個月銷售仍維持雙位數增幅。他續稱，集團計劃今年淨開200至300間門市，當中將有超過五成為商場舖。

對於今年集團銷售目標，首席財務官楊鷺彬表示，集團預計今年首季主品牌零售流水可增長逾30%；全年收入可按年增長35%至40%，利潤率料達12%。受越南供應鏈影響，旗下Palladium及K-SWISS今年銷售升幅預計可錄20%至30%，年內虧損料與去年相若、將控制在9000萬至1億元之間；另Saucony、Merrell今年目標銷售增長為50%或以上，全年虧損則冀控制於5000萬元內。