經濟

大酒店去年虧損收窄 前景未樂觀 半島上季入住率轉跌 本季料更差

【明報專訊】經營半島酒店的大酒店（0045）昨日公布，受惠酒店入住率及房價回升，去年淨虧損顯著收窄至1.2億元，EBITDA（扣除息稅折舊攤銷前盈利）轉賺3.94億元，不派末期息。其中本港半島酒店上季房租雖明顯上升，但出租率及平均客房收入按季回落，本季料情况進一步轉差。大酒店稱，目前營商環境欠佳，但由於位於美國及中國內地的酒店業務初步呈現輕微復蘇，因此綜合收入增加，惟Omicron變種病毒的影響仍然令人憂慮。

明報記者 陳麗歡

大酒店昨日收報7.98元，全日升5.6%。集團去年收入增長27.7%至34.61億元。當中，酒店收入按年增長42%至22.63億元，商用物業收入跌10%至6.98億元，會所與服務按年增長47%至5億元。

去年疫下裁減部分員工及放無薪假

按地區劃分，包括半島酒店貢獻在內的香港收入，按年升8.4%至16.78億元，其他亞洲地區增長5.2%至7.33億元，美國及歐洲則按年升逾一倍至10.50億元。

大酒店表示，去年疫情下迫不得已裁減部分員工，部分員工也自願接受無薪假期，雖然目前營商環境欠佳，但集團指負債率仍處於較低的水平，且流動資金也較為充裕，認為目前的財務資源足以應付的營運現金需要。

香港半島酒店去年收入按年增21%

集團同日公布營運數據，香港半島酒店收入按年增21%至7.28億元，入住率按年升11個百分點，房價按年升2%，平均可出租客房收入按年升52%，惟上季表現按季回落，半島酒店入住率按季跌9個百分點至35%，房價按季升近兩成至3719元，但平均每房收入按季跌5%至1308元，反映上季入住率下滑對收入影響較大。

指第五波疫情嚴峻 未知何時放寬措施

大酒店給出展望，由於新冠變種病毒株，目前難以預料跨國旅遊何時才能恢復正常水平，業務復蘇前景仍欠明朗。

在報告編寫之時，香港正值最嚴峻的第五波疫情，而嚴厲的本地社交距離措施和旅客入境限制也在持續實施，有關措施何時得以放寬仍是未知之數。

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