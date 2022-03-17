經濟

B站擬申港雙重上市 第二上市中概股首例

【明報專訊】在美掛牌中概股面臨除牌危機，嗶哩嗶哩（B站）（9626）昨收市後宣布，獲董事會批准一項動議，爭取自願轉換至在港交所（0388）主板雙重上市，預料為首家在港第二上市中概股出手申請「轉正」。董事會同時授權公司高層管理人員籌備相關工作及着手準備所需手續，以完成主要上市轉換事項。

助減美除牌後交易風險

受惠金穩委指繼續支持企境外上市，嗶哩嗶哩昨天在港股反彈40.8%，收報179.7元；嗶哩嗶哩美股（美：BILI）盤前升逾三成，截至昨晚11時升逾四成，較港股收市高16%。集團表示，在主要上市轉換事項後，嗶哩嗶哩仍為香港和美國雙重上市的公司，其Z類普通股及美國存託股（ADR）將繼續在兩個證券交易所內買賣，且仍可以繼續互相轉換。公司表示，主要上市轉換事項須待市場狀况、董事會進一步批准，以及取得所需監管批文等條件達成，方告作實。

去年3月，嗶哩嗶哩以二次上市方式回流；若選擇成為雙重上市的公司，可減低被美國除牌後的交易風險，但需要符合香港上市要求，當中包括同股不同權（WVR）的中概股，也要符合香港的相關規矩，例如一股投票權不多於10票。根據嗶哩嗶哩招股文件，公司Y類和Z類普通股持有人分別有權行使10票和1票投票權。

另有外電報道，美國監管機構正繼續尋求與中國達成協議，以結束長達數年的中概股上市審計拉鋸戰。據報，美國上市公司會計監管委員會（PCAOB）表示仍然有興趣與中國當局保持關係，正在積極參與跟中央的會面以達成協議，使該委員會能夠有途徑接觸中國內地和香港的會計機構。PCAOB強調，就算跟中國當局達成協議，但該委員會仍要確保其選擇文件的靈活性，將對所有公司的審計要求一視同仁。

相關字詞﹕港交所 二次上市 雙重上市 中概股 嗶哩嗶哩

上 / 下一篇新聞

中央維穩 恒指即彈1672點 劉鶴︰保持資本市場平穩 續支持境外上市
中央維穩 恒指即彈1672點 劉鶴︰保持資本市場平穩 續支持境外上市
中央救港股 鋪路中概股回歸
中央救港股 鋪路中概股回歸
話你知：金穩委雲集內地最高級別金融部門
話你知：金穩委雲集內地最高級別金融部門
房產稅今年料不擴大 內房股搶先升
房產稅今年料不擴大 內房股搶先升
交銀洪灝︰恒指反彈後料再探底
交銀洪灝︰恒指反彈後料再探底
大酒店去年虧損收窄 前景未樂觀 半島上季入住率轉跌 本季料更差
大酒店去年虧損收窄 前景未樂觀 半島上季入住率轉跌 本季料更差
被指聘用朝鮮勞工 李寧產品遭美扣留
被指聘用朝鮮勞工 李寧產品遭美扣留
特步去年多賺77%
特步去年多賺77%
英監管拖累 長建去年僅多賺3% 派息連升25年 手頭現金勁減四成
英監管拖累 長建去年僅多賺3% 派息連升25年 手頭現金勁減四成
LME鎳復市 平台又出錯
LME鎳復市 平台又出錯
屈臣氏6月撤出俄羅斯
屈臣氏6月撤出俄羅斯
煤價急升 潤電去年純利跌八成
煤價急升 潤電去年純利跌八成
俄擬盧布償美元債息恐主權違約 美元帳戶被凍結 款項無法轉達收款人
俄擬盧布償美元債息恐主權違約 美元帳戶被凍結 款項無法轉達收款人
「星巴克之父」暫重任CEO 股價早段升逾7％
「星巴克之父」暫重任CEO 股價早段升逾7％
朱克伯格預告 Instagram引入NFT元素
朱克伯格預告 Instagram引入NFT元素
郭明錤：蘋果Apple Car團隊已解散
郭明錤：蘋果Apple Car團隊已解散
張兆聰：港股空軍覆沒 航空股仍低可買
張兆聰：港股空軍覆沒 航空股仍低可買
技術取勝：中生製藥料4.3元有沽壓
技術取勝：中生製藥料4.3元有沽壓
劉思明：確定見底 須挾淡完再試低位支持
劉思明：確定見底 須挾淡完再試低位支持
周顯：識途老馬低位開始買貨
周顯：識途老馬低位開始買貨
湯文亮：清零易 維持清零難
湯文亮：清零易 維持清零難
百勝角通風樓每呎補價貴絕將軍澳 每呎逼3800元 高年半前康城13期5%
百勝角通風樓每呎補價貴絕將軍澳 每呎逼3800元 高年半前康城13期5%
中國混凝土冀廠房獲批 免影響住宅供應
中國混凝土冀廠房獲批 免影響住宅供應
太和邨未補價戶90萬易手 屋邨逾10年新低
太和邨未補價戶90萬易手 屋邨逾10年新低
尚悅‧嶺不足200呎戶疫下實呎首破2萬
尚悅‧嶺不足200呎戶疫下實呎首破2萬
利奧坊．曦岸屆現樓 周日推售7伙
利奧坊．曦岸屆現樓 周日推售7伙
鄧成波家族放售觀塘悅品酒店 市值約31億
鄧成波家族放售觀塘悅品酒店 市值約31億
工商舖中小業主大聯盟蔡志忠：立法暫緩追租 憂立心不良租戶濫用
工商舖中小業主大聯盟蔡志忠：立法暫緩追租 憂立心不良租戶濫用
國際有先例可循 美斥資補貼商戶交租
國際有先例可循 美斥資補貼商戶交租