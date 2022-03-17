中央救港股 鋪路中概股回歸

分析：加強港金融中心地位

美國當局開始把中概股列入《外國公司問責法案》下有除牌風險的名單，加劇中概股的沽壓。第一上海首席策略師葉尚志表示，中概股一旦在美被除牌，引起市場擔心及後何去何從，內地期望香港成為中概股回流平台，在上市架構上幫助它們回歸香港，同時加強香港金融中心地位。此外，香港股市亦擬引入更多人民幣計價產品，例如以人民幣交易南向通股票，在加強監管合作下也會加快推出。

港交所擬寬門檻 吸更多中概股

瑞銀早前發表報告，指出港交所（0388）和證監會目前研究放寬上市規則，讓未能通過盈利測試的大型高科技公司，按現行生物科技股的規則上市。若市值要求參照生物科技股規則，該行預計將有41隻中概股ADR因而合資格可以來港上市，相當於整體ADR市值的2%，但即使如此仍會有部分小型中概股無法在港交所上市。目前有52隻中概股ADR有資格在港上市，佔中概股總市值96%，其中20家已經兩地上市。有已在港股第二上市的中概股，亦正研究轉為雙重上市（見另稿）。