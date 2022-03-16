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黃清瑤 基金特區

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晉裕環球資產管理：股市雖低仍波動 宜分注吸

【明報專訊】去年美股表現強勁，標指升26.89%，但今年一月，美聯儲局主席鮑威爾在會議上表示將會縮表後，市場憂慮流動性大幅減少，以致美股隨即由升轉跌。然而，俄羅斯與烏克蘭爆發衝突後，市場避險情緒增加，不少資金再度流入美元及相關資產包括股票，一度推高指數。不過戰爭爆發至今已經超過兩星期，憂慮長期戰爭對經濟的不利影響，美股走勢反覆波動。有分析指美股即將見底，目前又是否入市好時機呢？

晉裕環球資產管理首席投資策略師陳俊業表示，烏俄衝突將為經濟增長帶來負面影響，美國加息預期亦有所下降。早前市場預期美國聯儲局會於年內加息約7次，合共加170點子，不過現時僅預期加息約5次，合共125點子。當加息不如預期進取，流動性維持充裕，資金鏈有支持，都有助紓緩市場壓力。

他續稱，現時美國正陷入兩難局面，一方面戰爭將會令經濟增長放緩，另一方面又會導致能源價格上升，繼而推高通脹。倘若加息步伐過急，又有可能令經濟陷入衰退，屆時難以扭轉局面。因此，何時加息及加息幅度需要更多時間衡量。儘管如此，他仍看好美國市場，但需要待指數進一步回落才趁低吸納。

標指回落至4000點 可分段吸

短線而言，他預期市場仍會持續波動，投資者應採取保守策略。倘若標普500指數回落至4000點水平，則可以分段吸納。中長線而言，他對美國經濟持中性偏好看法，市場有分析師預期今年美國國民生產總值（GDP）增長介乎2.9%至4.3%，明年為2.6%，高於過去20年平均的1.9%。另外，今年第一季有76%的企業，盈利好過市場預期，反映企業增長依然強勁。

投資部署方面，看好科技行業尤其是半導體板塊，因半導體行業回報率（ROE）及淨利率（Profit Margin）較高，即使原材料價格上升，行業亦難以由盈轉虧。而且晶片剛性需求強勁，無論市場面對任何波動或出現經濟衰退，都不會影響市場需求。因此半導體價格難有大幅調整空間，倘若板塊出現調整將會是難得的入市機會。面對市場晶片短缺，會否減少行業盈利收入，陳俊業則表示，此情况下企業更能抬高成本價格，將成本壓力轉介下游企業以保持盈利能力。

陳又看好較長年期的投資級別債券，今年初，市場炒作加息，長年期利率上升，以致高評級債券基金大跌，跌幅平均約5%。但近日開始轉勢，烏俄衝突升溫，美國經濟放緩，加息預期亦減慢。早前，投資級別債券調整較深，未來可能因息率下降而受惠。再加上避險資金會流入美元，並買入高評級債券。

金融板塊估值偏高 勿現高位買

早前，市場預期聯儲局年內將會加息，不少市場人士都看好金融板塊，陳俊業表示，現時金融板塊估值偏貴，而且加息壓力紓緩，都增加板塊沽售壓力。今年以來，金融股炒作加息，令科技股調整後資金流入金融板塊。然而，一旦市場轉勢，金融行業有可能迅速調整，而歷史表現可見，長期增長股都跑贏價值觀，因此對行業前景較為看淡，不建議投資者於現時高位入市。

除了看好美國市場，陳亦看好港股，投資分佈上會七成投資於美股，三成投資於中港股。他解釋，未來中國經濟面臨頗大下行壓力，經濟放緩速度比歐美國家更快；加上去年國家對多個行業實施監管政策、內房危機尚未解決。有見及此，內地有望於第一季降準令流動性更為寬鬆，都可能為股市帶來支持。再加上港股估值低殘，現時市帳率（PB）僅1倍，根據歷史經驗，每當市帳率1倍或以下，港股都會迎來中長線反彈。

港股市帳率僅1倍 料中長線反彈

他建議，投資者可以買入估值偏低的科網股，反彈機會較大；但他提醒，科網股與市場情緒有較大關係，需要更多利好消息才可帶動板塊上升。其次看好中資新能源股，行業面臨結構性增長，當中風能、光伏太陽能等受惠國策支持。不過現時行業估值過高，市場又頻頻出現殺估值情况，投資者要留意。

他補充，對於戰爭有3個可能出現的情景，分別是緊張局勢完結、烏俄維持拉鋸局面、全面戰爭包括北約國家加入戰爭。他認為，維持拉鋸局面機率較高，此時環球股市將會大幅波動。短線應選用保守投資策略，倘若股市進一步回調，就可以重新建倉。舉例來說，可以將資金分為三注，當標普500指數回落至4000點水平，可先行入市，倘若指數再低走則可再次買入，直至最壞情况過去，股市出現反彈才第三次買入。

黃清瑤 明報記者

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[黃清瑤 基金特區]

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