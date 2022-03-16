經濟

香港地產

瀚名本月沽出兩伙 吸金7245萬

【明報專訊】3月迄今新盤市場持續僅錄得零星成交；嘉里（0683）旗下何文田喇沙利道瀚名，新近沽出一伙，為15樓A室，屬3房套房連工人套房間隔、實用面積1132方呎，招標成交價3500萬元、折合實呎30,919元。

成交紀錄冊顯示，買家成交期為180日，可獲車位認購權，及兩年管理費津貼。已屆現樓的瀚名，本月迄今暫售出2伙，吸金總額近7245萬元。

此外，信置（0083）、會德豐地產、嘉華（0173）等共同發展的西南九龍長沙灣維港滙I，再錄新成交，最新以1291.41萬元售出5座28樓C室，屬實用面積448方呎2房間隔、折合實呎28,826元。翻查資料，維港滙系列3月份至今暫錄約6宗成交，套現總金額逾1億元。

維港滙系列本月暫沽6伙

疫情下，再有發展商以招標形式推售現樓餘貨；其中內房中冶（1618）旗下已屆現樓的青山公路青龍頭逸璟．龍灣，昨天上載新銷售安排，推出1伙頂層特色戶，於本周六（19日）起招標。

據銷售安排顯示，逸璟．龍灣是次推出的2座18樓H2室，屬頂層連天台特色戶，實用面積3842方呎，另連天台3117方呎、平台24方呎，屬4房連儲物室間隔，其中主人套房內連衣帽間，大廳內置樓梯前往私人天台。單位將於本周六（19日）起推出招標，採每日截標方式，招標期至5月底。

逸璟．龍灣特色戶周六起招標

值得留意是，上述單位早前曾推售，並於今年1月14日、即新一波疫情爆發並收緊防疫措施後一周宣布停售。成交紀錄冊顯示，逸璟．龍灣現累售逾120伙，佔全盤198伙約六成。

另外，The Development Studio旗下上環東街42 TUNG ST.，昨日更新銷售安排，本周六（19日）起以先到先得形式，開售4伙實用面積585方呎的2房單位，另有5伙招標單位的招標期延長至今年9月底。

相關字詞﹕逸璟．龍灣 中冶 維港滙 嘉里 瀚名

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