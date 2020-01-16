經濟

香港地產

疫情港股佈陰霾 一號銀海4房買家撻訂料失223萬

【明報專訊】新一波疫情仍未見緩和迹象，加上正值港股波動之際，個別投資者擱置入市計劃，選擇撻訂離場；奧運站一號銀海第1座中層A室，屬實用面積1568方呎4房雙套間隔，本月初原以4450萬元成交，實呎28,380元，惟買家最新決定撻訂，料損失樓價5%訂金、估計涉約222.5萬元離場。

美聯高級區域營業董事錢永就透露，上述買家見近日股市波動，不看好後市而寧願撻訂離場；至於單位業主，已重新以4550萬元放盤，較上述成交價增加100萬元或約2%。

業主提價2%至4550萬再放盤

另一方面，中原高級分行經理莫錦新表示，荃灣半新盤柏傲灣第1B座1個頂層海景單位，屬實用面積646方呎3房連套房間隔，原業主去年4月以1450萬元放盤，直至今年第五波疫情轉趨嚴重，因而增加議價空間，最終共減價117.2萬元或約8%，以1332.8萬元沽出，實呎20,632元；原業主2017年2月以1107.6萬元一手買入，帳面獲利225.2萬元或20%。

莫透露，買家為一對「80後」夫婦，早於去年11月曾參觀此單位，鍾情單位特高樓底及海景，之後亦曾洽購，但因當時賣方減價幅度有限而未有承接，最近得知業主肯擴大議價空間，再次還價後，即拍板承接。

柏傲灣3房遲4個月買 省117萬

利嘉閣高級分區經理鄭偉延稱，屯門半新盤弦海新錄一個「鳳凰樓層」單位成交，屬實用面積447方呎2房戶，新近以710萬元易手，實呎15,884元；原業主2018年12月以693萬元一手購入，持貨逾3年，帳面獲利約17萬元，計及賣樓各項雜費，原業主或實蝕約17萬元或2.5%，但發展商當時提供提前成交回贈，最高為樓價3%，估計上述原業主有機會近乎平手離場。

麗港城3房租1.69萬 同類3年低

私宅租務方面，藍田指標屋苑麗港城，新近有3房單位以1.69萬元租出，為屋苑同類單位3年來新低價位；香港置業區域營業董事余栢表示，上述麗港城32座低層E室，實用面積687方呎3房連套房間隔，業主原開價1.9萬元，減價2100元或11%後，以月租1.69萬元租出，實呎租金24.6元，屬3年來同類單位的新低月租，但業主於2010年以約410萬元購入，現享租金回報率近5厘。

相關字詞﹕柏傲灣 弦海 麗港城 一號銀海

上 / 下一篇新聞

恒指1個月瀉6300點 外資續棄A股 美銀︰投資者避險 現金水平兩年高
恒指1個月瀉6300點 外資續棄A股 美銀︰投資者避險 現金水平兩年高
內地爆疫 專家料經濟受壓
內地爆疫 專家料經濟受壓
傳「炒燶」中概股瀕清盤 高瓴資本否認
傳「炒燶」中概股瀕清盤 高瓴資本否認
金山雲研回港上市
金山雲研回港上市
港燈去年多賺7% 全年分派維持0.3203元
港燈去年多賺7% 全年分派維持0.3203元
網信辦進駐豆瓣網 整頓「嚴重網絡亂象」
網信辦進駐豆瓣網 整頓「嚴重網絡亂象」
傳監管檢討上市融資影響 醫療股急挫 業界：文件屬實 每年「例行公事」
傳監管檢討上市融資影響 醫療股急挫 業界：文件屬實 每年「例行公事」
平安好醫生去蝕逾15億人幣 主因投資轉型
平安好醫生去蝕逾15億人幣 主因投資轉型
FIS料電子錢包將成港首要電商支付渠道
FIS料電子錢包將成港首要電商支付渠道
港第10家SPAC申上市 鄭志剛有份發起
港第10家SPAC申上市 鄭志剛有份發起
中生製藥料去年多賺4倍
中生製藥料去年多賺4倍
永達汽車去年多賺53%
永達汽車去年多賺53%
委國石油料解禁 中國爆疫需求重估 油價急回至百美元以下
委國石油料解禁 中國爆疫需求重估 油價急回至百美元以下
沙特洽售華石油改人幣計價
沙特洽售華石油改人幣計價
參議員曼欽反對拉斯金任儲局副主席
參議員曼欽反對拉斯金任儲局副主席
張兆聰：沽盤堅決 博反彈要分注
張兆聰：沽盤堅決 博反彈要分注
技術取勝：銀娛料30元才有承接
技術取勝：銀娛料30元才有承接
思捷預告近5年首盈利 新班底登場
思捷預告近5年首盈利 新班底登場
AlipayHK伙知書 為學生提供電子書
AlipayHK伙知書 為學生提供電子書
劉思明：分段入巿 切記溝上不溝落
劉思明：分段入巿 切記溝上不溝落
周顯：小券商啤殼難 不如執笠
周顯：小券商啤殼難 不如執笠
湯文亮：美罰不如中罰？
湯文亮：美罰不如中罰？
盧楚仁：美開始加息 港防大鱷狙擊
盧楚仁：美開始加息 港防大鱷狙擊
小蠔灣項目Oyster Bay 設30萬呎商場 港鐵未來一年推4項目涉5150伙 百勝角打頭陣
小蠔灣項目Oyster Bay 設30萬呎商場 港鐵未來一年推4項目涉5150伙 百勝角打頭陣
大圍黃竹坑兩商場 116萬呎擬明年開幕
大圍黃竹坑兩商場 116萬呎擬明年開幕
蘇民峰5200萬購文咸東街舊樓 呎價1.29萬
蘇民峰5200萬購文咸東街舊樓 呎價1.29萬
瀚名本月沽出兩伙 吸金7245萬
瀚名本月沽出兩伙 吸金7245萬
共居空間WEAVE STUDIOS 近宋皇臺站 租期1個月起
共居空間WEAVE STUDIOS 近宋皇臺站 租期1個月起
共享設施齊備 提供健身室活動室
共享設施齊備 提供健身室活動室
晉裕環球資產管理：股市雖低仍波動 宜分注吸
晉裕環球資產管理：股市雖低仍波動 宜分注吸