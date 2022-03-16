經濟

香港地產

蘇民峰5200萬購文咸東街舊樓 呎價1.29萬

【明報專訊】港島區舊樓在疫情持續嚴峻下，仍然獲投資者入市。一向精於投資的著名堪輿學家蘇民峰（圖），最新以5200萬元購入上環文咸東街一幢舊樓。資料顯示，上述文咸東街87號全幢舊樓，面積約4030方呎，上月以5200萬元售出，呎價約1.29萬元，買家為蘇民峰及相關人士名下的蘇民峰顧問有限公司（PETER SO CONSULTANTS LIMITED）。

投資港島物業戰績不俗

上述文咸東街舊樓原業主，早於1991年以715萬元購入，持貨約31年，帳面獲利4485萬元，物業期內升值近6.3倍。

值得留意的是，蘇民峰過往在港島區不乏投資物業經驗，鍾情中西區物業，如2007年12月以1050萬元購入中半山堅道124號泰豐大廈地舖，去年以4800萬元售出，帳面賺3750萬元或近3.6倍。蘇民峰亦於2015年以1460萬元購入鴨巴甸街19號舊樓，並在不足一周以摩貨形式沽出，成交價1760萬元，數天內極速獲利300萬元或21%。

事實上，不少堪輿學家都有投資物業，如麥玲玲及相關人土持有的北角寶馬山花園6座中高層C室3房戶，實用面積845方呎，就以1680萬元「甩名」，料麥玲玲稍後可再以首置身分入市。

另一方面，資料顯示，由太子珠寶鐘表主席及行政總裁鄧鉅明及相關人士持有、旺角先達廣場的地下100號舖，面積僅約87方呎，本月初以560萬元售出，呎價約64,368元；鄧鉅明於2017年以533.8萬元購入，持貨約5年，帳面僅賺26.2萬元，賺幅不足5%。資料顯示，登記買家姓賀。

太子鄧沽先達迷你舖5年僅賺5%

接貨買家近期1040萬連買兩舖

資料亦顯示，同一名賀姓買家，本月初亦以480萬元購入銅鑼灣地帶1樓雙號舖，面積約120方呎，呎價約4萬元。 換言之，上述賀姓買家，近期連環以1040萬元購入兩個市區劏舖。至於售出銅鑼灣地帶舖位的原業主，於2013年以約1050萬元購入，持貨約9年，現帳面勁蝕約570萬元，蝕幅達54%。

另中原（工商舖）工商部副分區營業董事伍樂民表示，油塘高輝街17號油塘工業城A座中層17室，面積約2517方呎，以約1065萬元易手，平均呎價約4231元；原業主2018年以約981萬元購入物業，持貨4年帳面獲利約84萬元或約8.6%。

相關字詞﹕太子珠寶鐘表 麥玲玲 疫情嚴峻 蘇民峰 油塘工業城

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