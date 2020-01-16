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大圍黃竹坑兩商場 116萬呎擬明年開幕

【明報專訊】第五波疫情嚴峻，但港鐵（0066）仍積極為旗下兩個全新大型地區性的商場招租，分別為沙田大圍「圍方The Wai」，以及黃竹坑港島南岸「THE SOUTHSIDE」；上述兩個商場合共約116萬方呎樓面，預計明年陸續落成及開始投入營運。

港鐵物業及國際業務總監鄧智輝表示，圍方及THE SOUTHSIDE早前已展開招租工作，前者已經租出約15%樓面，以商場總樓面約65萬方呎計，意味已租出樓面近10萬方呎；已落實承租的租戶包括戲院、大型超市、酒樓、大型零售商戶等，預計分兩階段投入服務。

圍方租出15%樓面 料近10萬呎

鄧續稱，圍方首階段投入營運的商舖，將以民生商戶為主，計劃最快明年上半年開業，並視乎大圍站上蓋住宅物業、新世界（0017）發展的柏傲莊III的拆卸進度（去年夏天因爆出建築規格不達標，而須拆卸兩幢住宅大廈重建），以及商場獲發入伙紙的時間，才決定首階段開業的樓面，餘下樓面則計劃2023年下半年投入營運。

資料顯示，圍方共設4層，合共提供65萬方呎樓面，預計有逾150個商戶進駐；另商場設有1.5萬方呎單車停車場，提供330個單車停泊位，另有5000方呎表演場地。

至於港島南岸THE SOUTHSIDE，鄧智輝表示，目標在明年下半年、聖誕前開業，目前已落實戲院的租務，其他大型租戶如食肆及零售商戶的租務洽商，亦已接近尾聲。資料顯示，上述商場總樓面約51萬方呎，設有5層商場樓層，共150個舖位。

商場定位以民生為主

被問及目前疫情嚴峻，兩個商場的出租情况會否未如所願，鄧智輝回應稱，商場定位沒有因疫情而改變，一直以民生為依歸，如超市、理髮店等。至於出租情况，他希望在商場開幕時，出租率可以達100%，但現時不知道疫情將持續多久，不能評估今年的招租情况。

相關字詞﹕第五波疫情 港鐵 圍方

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