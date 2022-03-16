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經濟
2022年3月16日星期三
技術取勝
投資策略
恒指1個月瀉6300點 外資續棄A股 美銀︰投資者避險 現金水平兩年高
內地爆疫 專家料經濟受壓
傳「炒燶」中概股瀕清盤 高瓴資本否認
金山雲研回港上市
港燈去年多賺7% 全年分派維持0.3203元
網信辦進駐豆瓣網 整頓「嚴重網絡亂象」
傳監管檢討上市融資影響 醫療股急挫 業界：文件屬實 每年「例行公事」
平安好醫生去蝕逾15億人幣 主因投資轉型
FIS料電子錢包將成港首要電商支付渠道
港第10家SPAC申上市 鄭志剛有份發起
中生製藥料去年多賺4倍
永達汽車去年多賺53%
委國石油料解禁 中國爆疫需求重估 油價急回至百美元以下
沙特洽售華石油改人幣計價
參議員曼欽反對拉斯金任儲局副主席
張兆聰：沽盤堅決 博反彈要分注
技術取勝：銀娛料30元才有承接
思捷預告近5年首盈利 新班底登場
AlipayHK伙知書 為學生提供電子書
劉思明：分段入巿 切記溝上不溝落
周顯：小券商啤殼難 不如執笠
湯文亮：美罰不如中罰？
盧楚仁：美開始加息 港防大鱷狙擊
小蠔灣項目Oyster Bay 設30萬呎商場 港鐵未來一年推4項目涉5150伙 百勝角打頭陣
大圍黃竹坑兩商場 116萬呎擬明年開幕
蘇民峰5200萬購文咸東街舊樓 呎價1.29萬
疫情港股佈陰霾 一號銀海4房買家撻訂料失223萬
瀚名本月沽出兩伙 吸金7245萬
共居空間WEAVE STUDIOS 近宋皇臺站 租期1個月起
共享設施齊備 提供健身室活動室
晉裕環球資產管理：股市雖低仍波動 宜分注吸
技術取勝：銀娛料30元才有承接
【明報專訊】中移動宜守48元支持位（圖）
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