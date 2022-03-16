沙特洽售華石油改人幣計價

料可大幅提升人幣地位

知情人士稱，沙特與中國就以人民幣計價的石油合同的談判，已斷斷續續進行6年，但隨着沙特對美國捍衛其安全的承諾愈益不滿，令今年的談判速度加快。事實上，《華爾街日報》引述美國及中東官員的消息稱，美國總統拜登上周曾試圖與沙特及阿聯酋領袖通電話商討原油增產，但被兩國拒接。

沙特出口的石油，25%以上由中國購入。若以人民幣計價，這些銷售將大大提升人民幣的地位。即使沙特僅將其每天出口的600多萬桶原油的一部分改以美元以外的任何貨幣計價，都將會帶來重大轉變。全球約八成石油銷售以美元計價，自1974年與尼克遜政府達成協議以來，沙特一直以美元交易石油，任何改變都將削弱美元在全球石油市場的主導地位。

美國高級官員稱，沙特政府以往也曾在美國與沙特之間關係緊張時提出以其他貨幣交易的想法，但沙特不太可能向中國出售以人民幣計價的石油。由於沙特貨幣里亞爾（riyal）與美元掛鈎，將石油交易由美元換成人民幣可能會擾亂該國經濟。

不過也有分析認為，沙特近年致力發展經濟多元化，以擺脫對石油出口的依賴，減少以美元計價的石油銷售，將使沙特的收入基礎多樣化，並最終可能導致沙特里亞爾與一籃子貨幣掛鈎。

（綜合報道）

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