委國石油料解禁 中國爆疫需求重估 油價急回至百美元以下

一周高位跌幅達25%

紐約期油價格昨低見每桶93.53美元，遠低於一周前的每桶130美元高位。布蘭特期油昨亦曾低見每桶97.44美元，較一周前的接近140美元高位大幅下滑。兩者較近期高位回落25%以上。道指早段升逾400點，標普500指數升逾1%，納指升逾2%。微軟（美：MSFT）、Netflix（美：NFLX）、Alphabet（美：GOOG）等主要科技股早段上漲，迪士尼（美：DIS）、麥當勞（美：MCD）等消費類股早段升3%，推動道指向上。避險需求轉弱，美國10年期國債孳息繼續在2.1厘以上的高位徘徊。現貨金跌近2%，每盎司跌至1914美元。

能源股受壓 西方石油挫5%

油價回落對能源股構成沽壓。西方石油（Occidental Petroleum）（美：OXY）股價早段跌逾5%，SPDR能源指數ETF（美：XLE）早段跌4%。多家航空公司上調收入前景，航空股獲提振。達美航空（美：DAL）及聯合航空（美：UAL）早段股價升逾9%，西南航空（美：LUV）股價上漲約5%。

路透引述3名知情人士稱，雪佛龍已準備在美國政府放寬對委內瑞拉的制裁後，接管其在委內瑞拉的合資企業運作。消息稱，雪佛龍已開始組建貿易團隊來營銷委內瑞拉的石油，雪佛龍目標是擴大其與委內瑞拉國有石油公司（PDVSA）經營的4家合資企業所扮演的角色。

據稱，雪佛龍已要求美國政府批出廣泛的授權，讓其可在委內瑞拉合資企業中擁有更大控制權，而這是恢復當地原油產量與出口的第一步。

兩名消息人士稱，美國官員已表明，任何新的授權都將取決於委內瑞拉總統馬杜羅是否釋放更多被囚禁的美國人，以及確定恢復與委內瑞拉反對派的談判。

美PPI按年升10%紀錄新高

瑞訊銀行（Swissquote Bank）指出，油價回調肯定令人鬆一口氣，但中國的封城措施將導致供應鏈危機加劇，引發通脹加劇擔憂。

美國勞工部最新公布，2月能源價格飈升，導致生產成本創有紀錄以來最大單月升幅。美國2月生產者物價指數（PPI）按月上漲0.8%，略低於分析師預期的0.9%升幅，但按年增幅達10%，是2010年有紀錄以來最高。

剔除食品及能源價格的核心PPI，按月僅上漲0.2%，但按年升幅仍達8.4%。分析認為，整體通脹仍然嚴重，料聯儲局本周重啟加息周期。

（綜合報道）

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