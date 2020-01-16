港第10家SPAC申上市 鄭志剛有份發起

【明報專訊】再有SPAC（特殊目的收購公司）申請在港上市，A SPAC （HK） Acquisition 昨日向港交所（0388）遞交上市申請，發起人包括新世界發展（0017）執行副主席兼行政總裁鄭志剛旗下裕承科金（0279），以及基金界人士曾思維旗下A SPAC Holdings等，獨家保薦人為海通國際。公司傾向在消費行業物色潛在目標，其將利用科技促進其在亞洲的增長和發展，特別是在中國內地和香港。
A SPAC （HK）由A SPAC Holdings、裕承科金及其全資附屬公司De Oro和匯通永利發起，分別持有已發行B類股份約73.25%、16.05%及10.7%。裕承科金主要從事金融服務行業內廣泛領域，包括證券及期貨經紀、配售及包銷、企業諮詢、孖展融資、資產管理、保險經紀及財務規劃等業務。
伙拍基金界人士曾思維等
至於A SPAC Holdings 則由曾在鄧普頓、雷曼兄弟等金融機構工作的曾思維及佘詩穎各自持有50%，二人在物色SPAC併購目標方面的經驗，使公司可與公司創始人及商業領袖廣泛接觸及聯繫。
是次A SPAC （HK）為SPAC上市新機制推出以來，第10家提出申請上市的SPAC。