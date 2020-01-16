經濟

FIS料電子錢包將成港首要電商支付渠道

【明報專訊】疫情持續逾兩年，港人愈來愈習慣非接觸付款方式。金融服務商FIS 旗下Worldpay發表《2022年全球支付報告》，報告指出，到2025年，電子錢包將會取代信用卡，成為本港首要的電商支付方式，交易額佔比可達四成，而信用卡則只佔37%。但就去年而言，信用卡無論在電商支付或到店支付，均居榜首，但電子錢包的佔比則在提升，兩者均受惠港府去年派發電子消費券。年內，在到店支付方面「先買後付」支付方式漸冒起。

去年電商支付方式與2020年比較，按交易額計算，信用卡的佔比按年跌2個百分點至43%，但仍佔最多，電子錢包按年升4個百分點至33%，銀行轉帳則按年保持不變，佔比11%。Worldpay from FIS 香港支付服務發言人蘇鈞濠表示，政府去年發放電子消費券亦加快了電子支付在港的應用，儘管如此，信用卡的地位仍然屹立不倒，作為電子錢包充值的主要資金來源之一，信用卡將繼續滲透市場。展望未來，商家需要力求創新，並與領先技術供應商合作以滿足現代消費者多元化的需求。

「先買後付」料高速增長

到店支付方式方面，「先買後付」的交易額佔比由2020年的沒有統計，至去年為2%。報告指出，先買後付在本地的接受程度將會愈來愈高，隨着新興付款平台陸續進入市場，先買後付的交易量將在未來4年高速增長，預測其增長速度將力壓其他支付方式，預料至2025 年，先買後付將成為增長最快的網上購物支付方式，其複合年均增長率達到 59%。

信用卡仍然是港人店內消費的首選，交易額佔比55%；電子錢包佔比24%，現金佔比11%。報告指出，信用卡到店消費交易趨勢將保持，預計至2025 年，總交易額佔比 50%；電子錢包將成為香港增長最快的店內消費支付方式，預計電子錢包將於 2025 年佔總交易額 36%，其複合年均增長率達到 16%。

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