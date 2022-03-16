經濟

平安好醫生去蝕逾15億人幣 主因投資轉型

【明報專訊】平安好醫生（1833）昨日公布，去年度收入按年增加6.8%至73.34億元（人民幣‧下同），但集團指由於持續投資「戰略升級」，在渠道、服務和產品方面加大費用投入，期內淨虧損顯著擴大至15.38億元，繼續不派股息。主席方蔚豪（圖）表示，集團此前為新戰略方向已作出大額投入，預料相關投資今後會愈來愈少。

方蔚豪指出，單計去年下半年度淨虧損約6.6億元，實際按年有所減少，至於全年淨虧損增加，則與發展新戰略有關，集團從原有只向消費者銷售，擴大至向企業銷售，並且在消費者層面主要追求數量，轉為追求質素，因此投資加強產品、服務及渠道等各方面力。他表示，在轉型期間，收入有所下跌，加上體檢履約率回升，以致成本增加，因此毛利率跌9.5個百分點至36.1%。

去年底註冊用戶4.23億人次

按年增13.4%

截至去年底止，集團平台註冊用戶達4.23億人次，按年增加13.4%，累計諮詢量達12.69億人次，按年增加26.4%。過去12個月付費用戶達3900萬人，付費用戶轉化率約24.8%，按年增加19.4個百分點。商城方面，錄得訂單成交額（GMV）61.19億元，按年增加11.8%。

合作醫院逾3600家

自有醫療團隊和AI輔助診療系統平台上積累的20個科室，共有超過4.8萬名內外部醫生團隊及健康師、營養師和心理諮詢師。O2O（線上到線下）業務截至去年尾，合作醫院數目逾3600家，其中超過50%為三甲醫院。

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