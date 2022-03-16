傳監管檢討上市融資影響 醫療股急挫 業界：文件屬實 每年「例行公事」

明報記者 蔡穎霖

經過去年「教育雙減」重擊，投資者憂慮醫療業會否步其後塵，消息昨日中午傳出，午後多隻內地醫療機構股急挫（見表）。海吉亞醫療（6078）一度插逾四成，見上市以來低位16.2元，跌幅及後收窄至三成；錦欣生殖（1951）亦曾挫逾三成，全日收跌24.6%。

查詢上市融資是否有不良影響

醫療板塊昨天反應激烈，皆因內地去年中出手嚴管教育行業時，曾觸發教育股遭到洗倉「血流成河」。當中，在美上市的好未來（美：TAL）曾於盤中一度觸發熔斷機制，收市直插70.8%；曾多次被沽空機構狙擊、前稱跟誰學的高途（美：GOTU）也曾挫63.3%。

據網傳文件顯示，國家衞健委向中國醫學科學院醫學信息所、中國醫院協會民營醫院分會有關專家發函，希望有關專家從三方面提供有關研究資料，以促進社會辦醫持續規範健康發展。相關內容包括營利性醫療機構上市融資是否符合健康產業發展的政策導向；營利性醫療是否會在醫療行業內產生不良示範效應；以及營利性醫療機構上市融資是否會導致社會資本在醫療領域無序擴張風險。

面對市場反應，行業人士昨天稍後時間紛紛澄清。內媒《第一財經》引述知情人士報道，該文件屬實，但僅是國家衛健委每年的例行理論研究需要，未預料到文件發出後行業反應如此之大，估計有關當局很快回應。

錦欣生殖董事長：正核實傳聞

此外，有內媒引述錦欣生殖董事長鍾勇回應，注意到市場傳聞，正在核實和研究，公司目前經營一切正常。在上海掛牌的通策醫療（滬：600763）表示，目前未看到正式的相關文件，公司亦會繼續保持關注。