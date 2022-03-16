經濟

港燈去年多賺7% 全年分派維持0.3203元

【明報專訊】港燈（2638）昨午公布截至去年12月底全年業績，純利29.33億元，按年上升7.36%，每股份合訂單位派第二次中期息0.1609元，連同第一次中期息0.1594元，全年分派維持與去年不變。港燈表示，將致力按計劃完成2019至2023年度發展計劃下的所有項目，在2023年前進一步提升燃氣發電比例。港燈股價昨日微跌0.8%。

谷燃氣發電比例

港燈去年收入按年增近一成至113.44億元，集團表示，隨着去年疫情漸趨緩和，香港經濟回穩，商業客戶用電量上升，帶動去年售電量增加2.2%；集團去年錄得其他收入約4900萬元，按年急跌近七成，主要由於2020年度獲政府提供約1億元抗疫補助，而去年則再無收到補貼。

港燈表示，今年將繼續以天然氣取代燃煤作為主要發電燃料，以減低碳排放。相較2005年基準年，碳排放量減少約26%。集團去年約50%供電來自燃氣發電，未來數年亦會逐步增加相關比例。集團將致力按計劃完成2019至2023年度發展計劃下的所有項目，在2023年前進一步提升燃氣發電比例。

港燈已宣布2022年基本電費維持不變，並提供每度電1仙的特別回扣，然而，因應全球燃料價格大幅上漲，加上天然氣用量增加，燃料調整費需要上調。因此，2022年淨電費每度電增加8.9仙，是燃料成本上升所致。

相關字詞﹕天然氣 售電量 港燈

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