經濟

金山雲研回港上市

【明報專訊】中概股近日受多項不利消息籠罩，周一（14日）暴跌近50%、金山軟件（3888）旗下的雲服務公司金山雲（美：KC）稱，正考慮在港交所（0388）主板雙重上市，並提到儘管近期股價波動，但業務營運仍然正常且未有間斷。

美機構投資者持近6萬億元中資股

另高盛表示，美國機構投資者目前持7500億美元（約5.8萬億港元）的中資股，以阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）和美團（3690）為首，但認為現時互聯網股估值已反映潛在風險因素。

金山雲表示，為了在不斷變化的市場和監管環境中為股東提供更大的流動性和保護，正探索在港交所主板雙重上市，惟須獲得監管部門的批准和市場條件配合。金山雲股價周一急挫48%，昨晚早段反彈逾一成。受美國的《外國公司問責法案》影響，中國平安（2318）旗下金融壹賬通（美：OCFT）早前亦表明正積極籌劃回歸香港市場，冀取得雙重主要上市地位。

中概股近日因政治風險而急跌，高盛表示，美國機構投資者現時持有的中資股，涵蓋A股、H股及ADR中概股，假設要沽出所有中資股，而沽盤佔股份日均成交約三分之一，預計分別需要2日、143日及61日。高盛早前推算，按市值計，美國機構投資者持有大型中概股佔比約30%，當中兩成已轉換為港股。

相關字詞﹕外國公司問責法 金融壹賬通 金山雲 中概股

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