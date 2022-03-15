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香港地產

會德豐伙培新逾17億統一雲地利大廈業權

【明報專訊】傳統豪宅地皮供應罕有，吸引發展商透過強拍吸納土儲。其中會德豐伙拍培新集團，昨以底價17.32億元統一跑馬地雲地利大廈業權，為兩公司首度合作，亦是會德豐近12年來首次透過強拍投得地皮。

黃光耀料項目最快3年後推售

上述雲地利大廈位於跑馬地雲地利道15號，昨日早上進行強拍，底價17.32億元，結果由手持20號牌的會德豐地產常務董事黃光耀在無對手下以底價17.32億元統一業權，以可建樓面約8.97萬方呎計，每方呎樓面地價約1.93萬元。資料顯示，會德豐對上一次於2010年透過強拍獲得西區舊樓業權，換言之是次為該集團12年來首次。黃光耀表示，項目為集團首次與培新集團合作發展，將發展成住宅項目，統一業權後隨即展開入則及拆樓工作，最快3年後賣樓。

石鑑輝家族1535萬購公主道63年舊樓

項目現址雲地利大廈於1963年5月落成，樓齡近59年，屋苑合共67伙，單位實用面積介乎1038至1474方呎，另設24個車位。物業地盤面積約17,959方呎，現時規劃為「住宅（乙類）6」用途，估計可以5倍地積比率發展，預計總樓面面積89,795方呎。

事實上，豪宅區舊樓吸引不少老牌家族入市，包括一向鍾情物業買賣的「麻將館大王」石鑑輝家族成員。

資料顯示，落成於1959年、樓齡63年的何文田公主道6至8號楠苑地下一個單位，上月以1535萬元售出，以單位實用面積1356方呎計，實呎11,320元，呎價及售價均為該廈新高。登記買家包括石鑑輝家族成員石依藍、石恒聰、石佩藍及石恒昌，而買家今次入市，需付樓價15%雙倍印花稅，即涉約230萬元。

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