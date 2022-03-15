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新盤陷冰河期 半月僅43成交 四分之一屬招標售出 料全月約百宗水平

【明報專訊】自變種新冠病毒Omicron今年1月襲港，上月新春後大規模爆發，全面窒礙新盤推售活動。綜合市場資訊，本月上旬（1至14日），新盤成交量只有約43宗（見圖），比上月下旬的52宗再少9宗或17%，料全月僅約百宗水平，是自2013年5月約60宗後新低，而本季最終更有可能錄得不足900宗一手成交，比上季約4247宗大幅回落近八成。業界形容，現時新盤市場已進入「冰河時期」。

明報記者 陳寶恩

受制於疫情爆發以及收緊防疫措施，本月新盤交投未見起色，發展商繼續押後推盤，改為招標推售現樓物業及特色戶。綜合市場資訊，本月上旬錄約43宗一手買賣，當中有約11宗是來自新盤招標成交，佔整體約四分一（見表1）。會德豐地產常務董事黃光耀表示，疫情持續，令發展商推盤變得困難，過去數周都難以進行大型賣樓活動，個別改推現樓貨尾銷售。他認為，集團旗下啟德新盤MONACO MARINE，希望成為疫情後首個推出的樓盤，現時正密切關注疫情發展，期望最快本月底至下月初推出市場。另外，集團亦正準備項目軟銷工作，包括安排線上睇樓活動。

市場料本季不足900宗 按季瀉近八成

綜觀本季一手新盤成交量暫僅約860宗，比上季4247宗大跌約3387宗或近八成。利嘉閣地產研究部主管陳海潮預期，首季一手成交將不足千宗，料只有約890宗水平，形容新盤交投進入「冰河時期」。他又認為，即使次季可以推盤，但由於市場已元氣大傷，料初期需時復元，相信發展商會以優惠價打響頭炮，以面對二手市場的競爭。

昨日一手市場錄約6宗新盤成交，永泰（0369）屯門掃管笏現樓新盤OMA OMA，以招標形式售出第2B座20樓A室頂層特色戶，實用面積1097方呎，連514方呎平台及815方呎天台，屬4房1套間隔，望海景，成交價2790萬元，實呎25,433元，呎價創屋苑新高。

OMA頂層特色戶實呎25433破頂

同區恒大（3333）旗下屯門掃管笏恆大．珺瓏灣1期，以招標售出1座22樓E室，實用面積327方呎，屬1房間隔，連272方呎天台，成交價640萬元、實呎19,572元。而2期第3A座11樓H室，實用面積313方呎、1房間隔，則透過價單形式以512萬元售出、實呎16,358元，兩伙共吸金約1152萬元。

新盤市場再錄買家「棄船」離場。據本報統計，本月迄今，主要新盤暫錄約8宗取消交易個案，其中長實（1113）深水埗愛海頌新錄兩宗撻大訂，料遭沒收分別10%及8%訂金，各涉逾121萬和92萬元訂金，殺訂總額約214萬元。

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