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經濟
2022年3月15日星期二
技術取勝
投資策略
騰訊傳受罰 累恒指跌幅擴至千點 憂疫情擴散西方制裁 中資股全面受壓
騰訊阿里 傳裁員三成
外資加速逃離中國 麥樸思：憂華企遭制裁
新濠：疫下內地客減 料今年生意「很辛苦」
內地爆疫 大摩降GDP預測
外媒：深圳封城 富士康等代工廠停運
國泰上月內地客倍增料「避疫」 消息指內地要求削航班 公司料3月難見起色
上市委制裁董事宗數按年飈2倍 今年檢討IPO資格及GEM
Prada去年扭虧 賺逾25億
車電池需求勁 贛鋒鋰業料去年多賺4倍
華置料去年最多蝕38億 恒大派息大減 股本投資收入急跌
2月強積金錄50億淨流入 中港股基金最多
調查：疫下維持儲蓄比率跌
摩通要求青山抵押鎳資產
美將加息日續鴿派 圓匯5年低 兌港元跌至6.6 油價曾回落7％
歐盟擬限能源密集式挖幣
軟銀旗下基金沽韓電商套78億
張兆聰：俄烏戰雲陰霾飄至 港股全面繳械
梁天卓：停課令學童輸在起跑線
薛偉傑：俄烏戰事 引發半導體業「斷氖」憂慮
技術取勝：華啤52元成中線阻力
何民傑：5G家居寬頻成抗疫良品
劉思明：港股加速尋底 中移動派息穩防守性強
周顯：城樓上罵漢人實屬無奈
湯文亮：目的已達 為何還要加息
新盤陷冰河期 半月僅43成交 四分之一屬招標售出 料全月約百宗水平
美孚嘉湖減價盤增加 半月交投超或接近上月
港鐵百勝角通風樓收36份意向 超康城13期
會德豐伙培新逾17億統一雲地利大廈業權
WEAVE LIVING 4.4億購星酒店
技術取勝：華啤52元成中線阻力
【明報專訊】騰訊宜守330元關（圖）
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