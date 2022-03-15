薛偉傑：俄烏戰事 引發半導體業「斷氖」憂慮

根據最新消息，這個預言已經不幸成為事實，烏克蘭兩大氖氣生產商Ingas和Cryoin已因為戰事而暫停營運，令氖氣價格急升。不過，內地的同類企業近年技術和產能已大升，這時正好填補市場空缺，打開以往因為無形壁壘而未能進入的供應鏈，同時亦協助平息「晶片荒」恐慌，在國際間建立負責任形象！

根據傳媒3月12日的報道，由於俄軍加強攻勢，位於馬立波的Ingas總部已被俄軍包圍，該公司已暫停營運。至於位於敖德薩的Cryoin，則早在2月24日俄軍發動攻擊當日，就考慮到員工的安全，而暫停營運。

烏克蘭乃是半導體行業所需的氖、氪、氙等惰性氣體的主要生產國。一般估計，烏克蘭為全球供應大約70%的高純度氖氣、40%的氪氣和30%的氙氣。

兩烏企停產 氖氣產量減半

其中，Ingas和Cryoin兩者就供應了全球45%至54%的半導體級氖氣。換言之，現時兩者停產，全球半導體行業所需的高純度氖氣的產量，即時就要減半。

氖氣主要應用於晶片的光刻環節，乃深紫外（DUV）光刻機必須使用的耗材，全球大約75%的晶片產能都會用到。氖通常是混合氪、氙、氬或氟等其他電子特種氣體，成為幾種所謂「光刻氣」來使用，它在當中所佔的比例超過95%。雖然現時的DUV光刻機能夠將9成以上的「光刻氣」重用，但氖氣在半導體耗材中所佔的比重，仍然僅次於矽片，實屬無法取代。

記得2014年初克里米亞半島局勢緊張時期，氖氣價格一度在短時間上升6倍。同樣因為克里米亞半島局勢，2015年，中國大陸的氖氣價格從該年初的每立方米750元人民幣，一路急升到該年7月中的每立方米25,000元人民幣。

內地企業可補部分空缺

據外媒3月12日引述Cryoin表示，高純度氖氣價格已經比去年12月大升了5倍。可以說，對於電腦、智能手機和電動車等行業來說，以上絕對是壞消息，甚至令人擔心電動車行業會否再次被迫減產。

幸好，在眾多壞消息之中，還有一個好消息。原來，氖、氪、氙乃生產鋼鐵時的副產品。由於中國乃鋼鐵生產大國，內地的特種氣體生產商近年在氖、氪、氙等的生產提純技術和產能方面已取得頗大進步，其中氖氣產能尤其充足。據悉，在2014年，內地的氖氣產量還只是6.72萬立方米。但2021年已經大增至48.7萬平方米，除了自用之外，還可以出口6.5萬立方米（其中60%出口到韓國）。

其中，在科創板上市的華特氣體的光刻氣產品已於2017年通過ASML的產品認證，現時已經覆蓋了內地80%的8吋以上晶圓製造廠，拿下了60%的內地光刻氣佔有率，進入中芯國際（0981）、華虹宏力、長江存儲、武漢新芯、華潤微電子、台積電（中國）、和艦科技、士蘭微電子、柔宇科技、京東方，以及英特爾、美光科技（Micron）、德州儀器等半導體企業的供應鏈體系。而另一家正在爭取「ASML認證」的內地企業，則是凱美特氣。

這時內地企業應該率先表態，透露正努力增產，強調在滿足內地需求之餘，願意適量增加出口，避免市場恐慌，對為全球經濟帶來不良影響。另一方面，則應該力爭在氣體純度方面，完全和烏克蘭企業看齊。

明報記者 薛偉傑

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