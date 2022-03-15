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軟銀旗下基金沽韓電商套78億

【明報專訊】軟銀（日：9984）的科技企業持股價值持續下滑，其提交美國證交會（SEC）的文件顯示，旗下願景基金（Vision Fund）上周大舉拋售韓國電商巨頭Coupang（美：CPNG）的股票，以平均每股20.87美元的價格，沽出5000萬股，套現10億美元（約78億港元）。

分析：軟銀融資面臨挑戰

軟銀早於2015年就開始投資Coupang，當時願景基金尚未推出。去年9月，願景基金以平均每股29.69美元的價格，出售價值16.9億美元的Coupang股票。上周的沽貨價格，較去年9月低近30%，反映軟銀的融資面臨一些挑戰，不過軟銀仍大有斬穫。

Redex Research分析師Kirk Boodry估計，軟銀對Coupang的平均投資成本為每股4.8美元。願景基金目前仍持有4.612億股Coupang。

Coupang於去年3月上市，IPO發行價為35美元，上周股價跌至17美元左右。該公司迄今尚未盈利，第四季淨虧損擴大至4.05億美元，對上一年同期淨虧損為8275.5萬美元。

投資者對軟銀投資組合中的虧損企業持懷疑態度，而軟銀的投資組合也受到中國科技股價格暴跌的打擊。軟銀正陸續減持一些上市公司的股份，並透過第二隻願景基金進行新投資。不過有分析估計，軟銀價值90億美元的股票回購計劃仍未籌集到足夠資金。軟銀的股價今年迄今已下跌近兩成。

（綜合報道）

[國際金融]

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