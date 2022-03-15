經濟

華置料去年最多蝕38億 恒大派息大減 股本投資收入急跌

【明報專訊】華人置業（0127）近年在出售大量投資物業項目下，業績愈見走下坡，去年更因集中投資的內房行業爆發危機，再度發出盈警，料去年度收入按年顯著下跌52%至62%，整體業績是近11年首度轉虧，即使持有恒大（3333）股權投資的逾百億虧損已不會納入計算盈虧，預期去年淨虧損仍高達32億至38億元。

私有化失敗後股價累跌近四成

集團將於下周公布2021年度業績。華置昨日股價收報2.31元，跌3.4%，市值約44.07億元。相比去年12月17日宣告大股東「大劉」劉鑾雄夫婦私有化失敗至今，公司股價累計大跌近四成。

為近11年首「見紅」

以華置披露的收入跌幅計算，集團去年收入相當於約11.55億至14.59億元。華置近年出售大量投資物業及地產項目後，收入基本上依靠股息及利息等投資收入支撐，盈利亦每况愈下（見圖）；今次更是華置自2010年度錄得88.58億元巨額虧損後，時隔11年業績再度「見紅」。

華置解釋，去年收入及溢利減少，主要由於從上市及非上市股本投資獲得的股息收入減少有關。當中2021年度來自恒大股息收入只有約1.6億元，相較2020年度的19.7億元顯著減少。另集團的投資及財資產品，去年錄得已變現虧損淨額約15億元，餘下未出售投資的未變現虧損淨額則預計約9.5億元。

仍未計投資恒大巨額損失

值得留意的是，上述虧損已未有計及華置投資恒大股份的巨額虧損。華置指出，集團此前重點投資的恒大因流動資金及持續經營問題，盈利下降及派息率減少，甚至面對收緊借貸比率政策等影響，致股價下跌，集團因此錄得合共約109.2億元其他全面支出，包括因「蝕沽」恒大股份錄得約78.7億元已變現虧損，以及餘下恒大持股未變現虧損約30.5億元。

華置強調，未變現虧損並非現金項目，因此對現金流量並無構成影響，另未見華置披露出售了多少股恒大股份變現。

此外，集團又提到，年內來自就英國投資物業向租戶收取之拆卸費用屬較少數目，沒有如2020年度般出現退租補償及拆卸費用2.5億元。

明報記者 陳偉燊

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