經濟

Prada去年扭虧 賺逾25億

【明報專訊】意大利奢侈品牌普拉達（Prada）（1913）公布，截至去年12月底止全年業績扭虧為盈，純利2.94億元（歐元．下同），即約25.24億港元，2020年同期虧損5413.9萬歐元。EBIT（息稅前盈利）4.89億歐元，按年大增23.4倍，並高於市場預計的4.19億歐元。每股盈利0.115歐元，派末期股息0.07歐元（約0.602港元）。普拉達股價昨日收報37.9港元，挫4.17%。

派末期息0.07歐元

期內，收益淨額按年增長38.92%至33.66億歐元。去年銷售淨額按年增38.7%至33.17億歐元，當中美洲地區銷售增幅最高，增長96.3%至6.37億歐元；亞太區仍是集團錄得最大銷售額的地區，增長32.03%至12.73億歐元；歐洲增30.97%至9.71億歐元。按品牌劃分，當中Prada零售銷售淨額按年增長近42%，Miu Miu增長21.77%。

去年毛利率增加3.7個百分點至75.7%。截至去年底止，普拉達店舖總數有635間，較2020年的633間淨增長2間，主要是歐洲地區按年新增4間直營店，亞太區和美洲分別關閉1間和3間店，惟去年店舖總數仍未回復至2019年擁有641間的水平。

今年首兩月整體銷售強勁

普拉達管理層在業績記者會上表示，今年首兩個月整體銷售表現強勁。集團行政總裁 Patrizio Bertelli稱，雖然俄羅斯對烏克蘭的戰爭對全球及集團前景構成不確定性因素，但認為普拉達今年開局表現強勁，長期戰略目標步入正軌，對實現中期目標感信心。集團早前跟隨全球多國企業制裁俄羅斯，暫時關閉當地的所有門市，管理層坦言，在俄羅斯入侵烏克蘭後，奢侈品行業正準備迎接更加艱難的一年，惟認為有關事件未必對集團歐洲整體業務造成影響。

被問及內地近日再出現新一波疫情會否影響普拉達在當地業務表現，管理層指目前內地業務表現仍穩定，惟擔心疫情持續可能會影響內地需求。此外，受交通運輸及原材料等成本上升，集團在1月將普遍旗下的產品加價，惟沒有透露加價幅度。

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