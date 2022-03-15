經濟

外媒：深圳封城 富士康等代工廠停運

【明報專訊】新冠在全國擴散，深圳昨日宣布封城一周，英國《金融時報》指蘋果（美：AAPL）的代工商富士康及數十間深圳工廠已經已被勒令停工關閉。富士康母公司鴻海公告表示，集團在當地子公司即日起暫停營運，復工時間待當地政府通知，集團已經運用其他備援廠區進行必要之生產調配，以降低對公司營運影響，以目前狀况判斷對財務暫無重大影響。

鴻海：於備援廠區生產調配

富士康在港上市的子公司有在深圳設廠，鴻騰精密（6088）昨日跌9.8%，富智康（2038）跌6.12%，鴻海台股則跌0.48%。

目前有超過30間台灣企業公布其深圳工廠停工，大多數表示將關閉至3月20日。這些企業生產電路板到觸摸屏幕等各種產品，工廠關閉可能加劇全球供應鏈中斷問題，帶動歐美通脹進一步升溫。富士康在深圳的工廠是蘋果iPhone的大型生產中心，近期正在組裝最新型號iPhone 13。

野村：中國GDP增長5.5%難實現

內地疫情惡化，在本周日（13日）新增1437宗確診個案，包括1337宗本土病例，正在考驗內地封城、大規模檢測和接觸者追蹤的清零防疫戰略，除了深圳以外，毗鄰的東莞昨天起亦封城一周。野村首席中國經濟學家陸挺表示，過去一周內地新冠疫情以驚人速度惡化，加上內地維持清零政策，認為中國今年經濟增長5.5%的目標，變得愈來愈不現實。

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