經濟

外資加速逃離中國 麥樸思：憂華企遭制裁

【明報專訊】歐美針對俄羅斯入侵烏克蘭而發起經濟制裁，美國警告中國切勿幫助俄羅斯迴避制裁。有「新興市場之父」之稱的麥樸思指出，目前投資者最憂慮的是美國針對中國或與俄有業務的個別華企實施制裁，一旦成真，中概股將被加劇拋售。自俄烏開戰以來，外資加速從滬深股通淨沽出A股，至昨日已連續6日淨沽出，涉485億元人民幣。

滬深股通連續6日淨沽出

交銀國際研究部主管洪灝發表報告，指外資在2月由淨買入中國國債，轉為淨沽350億美元，是歷來單月最大金額，或是因為俄羅斯央行因被歐美凍結外匯儲備，需要出售部分中國國債以籌集現金，加上一些大行下調中國國債評級並建議客戶減持。

洪灝指出，債券投資者的資金是「聰明錢」，外資對中國國債持倉變動，領先外資於在岸市場資金流和回報率，最長可達約9個月，外資減持國債的波動將影響股市。另外，外資減持國債也會令人民幣受壓，並進一步引發資本外逃。

人民幣昨日連續第三日下跌，截至晚上10時在岸價報6.3639，跌250點子（1元等於1萬點子），3日累貶465點子或0.74%。華僑永亨銀行指，中概股被大量拋售，加上美元上升和地緣政治擔憂，令人民幣明顯回弱（見圖）。

人幣受壓 3日累貶465點子

英國《金融時報》引述多名澳洲退休基金管理層指出，去年內地推出「共同富裕」政策，打擊補習、房地產和科技企業，他們擔心內地大刀闊斧的政策會摧毁整個行業，因此將資金從中資股抽走，以降低政策干預風險。

澳洲退休金：投資中資股風險相當高

澳洲最大退休基金之一、專注中國投資的UniSuper投資總監John Pearce認為，基金直接投資中資股有相當高風險，因為不確定會如何執行政策，而且是否僅針對個別行業，還是政府希望控制整個私營經濟，令投資變得相當困難。

澳洲退休信託基金投資總監Ian Patrick則表示，當投資中國的風險上升，應在長期回報獲得補償，若然沒有的話，或應該投資在經風險調整後回報更皆佳的地方。

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