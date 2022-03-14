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疫情重創 「缸瓦佬」4短租舖連環結業

【明報專訊】第五波疫情在社區大爆發，確診人數幾何級增長，市場瀰漫恐懼氣氛，再度重創本港經濟活動。以銷售平價陶瓷餐具、過去兩年短租核心零售區舖成逆市奇葩的「缸瓦佬」，在今波疫情下營業額亦急挫「見紅」，近期決定未來一個月將旗下4間短租舖結業。

過去兩年疫情下平租進駐核心區如中環、灣仔、尖沙嘴地舖的「缸瓦佬」，以實惠價錢出售各類餐具，在「疫市」中發圍，可惜，第五波疫情來勢洶洶，走「親民價」路線的「缸瓦佬」營業額亦急挫，更決定在未來一個月逐步將4間分店結業，僅保留旺角洗衣街商舖。

負責人指個別舖一日僅千多元營業額

「缸瓦佬」負責人王先生接受本報訪問時表示，開店逾20年，現時是有史以來最差，更直指現况「衰過SARS」。他指，2月中起新冠病毒確診數字由數百宗，不足兩周內已突破逾萬宗，政府把社交距離措施收緊至最嚴厲的級別，加上流傳實施禁足令，個別零售商、食肆即使未被勒令強制停業，也自行暫停營業，連過往人流暢旺的民生區也變得冷清。他更透露：「從來都無見過條街咁靜，單是2月下半個月病毒在社區大爆發，營業額已急挫，個別商舖一天只得1000多元的營業額，不足以支付舖租之餘，還蝕人工、水電等，兩周內已輸掉逾10萬元。」

員工接連確診 中港物流受影響

病毒進一步急速於各區擴散，「缸瓦佬」員工亦接連「中招」確診，王先生坦言，人手不足以營運，加上疫情亦重創中港運輸物流，影響貨品運送到港，因此，本月初決定4間分店，分別位於灣仔軒尼詩道、佐敦彌敦道、荃灣沙咀道及元朗大馬路，在租約期滿後離場。「4個商舖均是短租舖，連同旺角洗衣街長租舖、中港倉庫及員工工資，本月成本逾80萬元，即使業主願減租，也彌補不了虧蝕，預計結束4間分店，可縮減一半開支。」

王先生表示，「缸瓦佬」亦在馬來西亞設有業務，去年曾封城4個月，當時也只是蝕約10餘萬元，但因香港商舖租金早年被大財團或奢侈品牌以高價搶租而被扭曲，故開業成本較高，令虧損幅度也較深。

料今年舖市難有曙光

他更透露，將在疫情受控後重整其鼓，不擔心疫情後業主會狂加租，「今年本港商舖市場無曙光可言，因第五波疫情對食肆、零售業帶來前所未見的衝擊和挑戰，需要較長的時間始能回復疫情前的狀况，相信屆時仍能以相宜的租金承租核心區商舖。」

明報記者 甘潔瑩

相關字詞﹕結業 新冠疫情 短租舖 缸瓦佬

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