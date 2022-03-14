十大屋苑周末8宗升六成 黃埔花園佔一半

十大屋苑中以黃埔花園交投最暢旺，中原地產分行經理袁顯岸表示，黃埔花園過去周末錄得4宗成交，較前周末2宗多一倍，當中9期8座低層E室，實用面積860方呎， 3房套間隔及工人房，以1515萬元易手，實呎17,616元。原業主2009年580萬元購入，帳面獲利935萬元或1.8倍。

8宗成交一半介乎千萬至1200萬買賣

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，雖然本港疫情持續嚴重，但本港剛性需求仍然高企，加上一手盤暫緩推盤，令購買力回流二手，同時受惠「財爺Plan」，周末十大屋苑8宗成交中4宗屬1000萬至1200萬元買賣，均可承做高成數按揭，明顯提升此類物業的流轉量，料疫情進一步放緩交投量會明顯增加。

另據美聯物業分行統計，周末兩日十大屋苑共錄約9宗成交，較前周同期升約12.5%，連續兩周徘徊於個位數水平。美聯住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，放盤意欲較高的二手業主也要接受現實，調整議幅以促成交易，故對準買家而言，現時屬議價入市良機，期望疫情受控後，市場氣氛能逐步改善，二手承接步伐見回穩。

殷然2房6.9萬租出 低2年前低一成

另租金持續調整，美聯助理聯席董事馬鴻德表示，西半山殷然高層A室，實用面積1012方呎，屬2房連套房的則王間隔，並連一個儲物室，獲外區租客以月租6.9萬元租住，實用呎租約68元，為區內近期大額租務成交，最新租金較2年前對上一份租約低約一成。業主2016年5月以約3104.2萬元購入，租金回報約2.7厘。