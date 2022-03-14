投資者付百萬辣稅買南浪2房收租 用家腳軟 撻訂牽晴間2房損手27萬離場

明報記者 林尚民

市場消息指出，屯門南浪海灣5座高層A室，2房間隔，實用面積524方呎，原叫價755萬元，最新以718萬元售出，減價近5%，實呎13,702元。資料顯示，同座同面積低10多層中層A單位，去年中以710萬元易手，即現時高層戶成交價僅較大半年前中層戶賣貴約1%。據區內代理表示，買家計劃購入後先收租一段時間，日後或轉為自用，若以同類單位新近成交月租約1.4萬元計，租金回報2.3厘，由於買家本身持有其他物業，故今次入市需付樓價15%、即約107.7萬元辣稅。至於今次沽貨之原業主，則於2013年以377萬元購入，帳面獲利341萬元或90%。

晉海3房1080萬沽 不足4年帳蝕12%

投資者趁低吸納的同時，用家卻腳軟「縮沙」離場。市場消息指出，牽晴間9座低層D室，2房間隔，實用面積約385方呎，原於本月初以546萬元售出，不過，買家近日決定撻訂，若連同已付之16萬元訂金，以及買賣雙方佣金等，估計損手約27萬元。據悉，單位現時重新以555萬元放售，較本月初成交價高1.6%。業主2014年365萬元購入，現放售價較當年購入價高190萬元或52%。

此外，市場連錄二手低價或蝕讓買賣，就連二手價量齊升的將軍澳，在爆疫下區內日出康城亦有零星業主帳面蝕讓沽貨。美聯物業高級分區營業經理林振聲表示，日出康城晉海3B座中層B室，實用面積629方呎，3房間隔、望海景，去年6月叫價1140萬元放售，最新減價至1080萬元售出，實呎17,170元，低市價約3%。原業主2018年5月以約1221.6萬元一手購入，帳面蝕141萬元或11.5%，不過，由於發展商當年為買家提供一籃子現金回贈，故實際蝕幅較帳面為少。

南灣3房1688萬沽 低半年前約5%

另一方面，美聯物業首席高級營業經理鄭祖發指出，鴨脷洲南灣第3座中層C室，實用面積約763方呎，3房連套房及儲物房間隔，望山景，獲同區換樓客以1,688萬元成承接，實呎22,123元。原業主2010年9月約1,268.7萬元一手購入，帳面獲利約419.3萬元或33%。資料顯示，同座同面積高4層C室，去年10月1850萬元售出，現成交價低約8%，若撇除樓層因素，估計今次單位成交價較半年前低約5%。