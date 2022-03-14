經濟
馬泰陽

投資策略

馬泰陽：「疫巿」下啟德租盤受捧

【明報專訊】香港樓價不斷上升，打工一族未必人人負擔得到，因此，有不少市民選擇租樓作為居所。在第五波疫情下，住宅租金升勢已斷纜，加上近期有多個新盤入伙，令不少業主擴大議價空間，甚至以低市價租出，使私人住宅的租金下調。事實上，根據集團資料資料指出，2月份的私人住宅平均實用呎租約34.63元，按月下跌約0.3%。租金自去年9月開始下跌，連跌5個月，並創下自去年4月後的新低。

租金通常是反映經濟的其中一項指標，當經濟下行時，租金的回落速度亦較快，而事實上在第五波疫情下，有不少的行業停業，有部分市民甚至失業，使有部分租客改住租金較低的單位，因而在疫情下有較多的減價盤出租，吸引租客，無疑為住宅的租金回報增加壓力。

另一方面，受疫情影響下，在家工作已成為港人的生活新常態，在不用外出工作的情况下，交通配套相對變得次要。根據集團今年首兩個月促成的住宅租務個案計算，今年首兩個月住宅租務個案中，有約7.3%的新租客承租屯門區，有約7%承租將軍澳康城，有約6.2%承租元朗區，有約5.5%的租客承租啟德區，由於新發展區及新晉屋苑配套及設施不輸傳統屋苑，加上市民在新發展區可以自給自足，因此吸引新租客到新發展區及新晉屋苑覓租盤。

在眾多的新晉屋苑中，筆者對啟德區的租務前景睇高一線。因為啟德區有不少新盤陸續入伙，隨着該區的基建落成，設施配套日益完善，加上未來沙中線直達港島，吸引不少年輕上班族。而事實上，即使在「疫」市中，啟德區的租務仍很暢旺，因此對啟德區亦看高一線。

香港置業營運總監及九龍區董事

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[馬泰陽]

上 / 下一篇新聞

SPAC疫下受捧 鍾絳虹冀複製美國成功 不足3個月9公司申上市 獨攬近八成交易
SPAC疫下受捧 鍾絳虹冀複製美國成功 不足3個月9公司申上市 獨攬近八成交易
「新股女王」曾助逾700家新股上市
「新股女王」曾助逾700家新股上市
花旗︰今年首兩月消費弱 線上銀行生意佳
花旗︰今年首兩月消費弱 線上銀行生意佳
財爺：港首季經濟倒退 失業率顯著回升
財爺：港首季經濟倒退 失業率顯著回升
京東物流斥90億人幣 購內地同業德邦物流
京東物流斥90億人幣 購內地同業德邦物流
中金王漢鋒：全球滯脹若緩解 港股可走出低谷
中金王漢鋒：全球滯脹若緩解 港股可走出低谷
順應「穩增長」國策 看好中資金融基建原材料股
順應「穩增長」國策 看好中資金融基建原材料股
《Money Monday》2月底封面故事 測中恒指下試20200點
《Money Monday》2月底封面故事 測中恒指下試20200點
瑞銀上調中國股票評級 短期看好能源消費 中長期看好科技醫療
瑞銀上調中國股票評級 短期看好能源消費 中長期看好科技醫療
綠茶集團標準化管理 去年扭虧
綠茶集團標準化管理 去年扭虧
內房首兩月銷售差 財困局面未改 境外美元債降評級 觸發連鎖效應
內房首兩月銷售差 財困局面未改 境外美元債降評級 觸發連鎖效應
銷售降礙套現 富力正榮禹州紛提換債
銷售降礙套現 富力正榮禹州紛提換債
港產植物豬肉 連鎖店快上架
港產植物豬肉 連鎖店快上架
戰略伙伴支持 得以輕資產上路
戰略伙伴支持 得以輕資產上路
張兆聰：港匯止跌前港股難轉勢
張兆聰：港匯止跌前港股難轉勢
李澄幸：加密貨幣可令投資組合多元化
李澄幸：加密貨幣可令投資組合多元化
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：友邦逆市上升 看好購29562
金子：友邦逆市上升 看好購29562
張兆聰：大巿飄忽 油股可趁低吸
張兆聰：大巿飄忽 油股可趁低吸
伍禮賢：港股波動 粵投防守力強
伍禮賢：港股波動 粵投防守力強
潘啓才：光大水務受惠政策 高股息有險可守
潘啓才：光大水務受惠政策 高股息有險可守
《幫你格價》：投資奢侈品 隨時跑贏股市
《幫你格價》：投資奢侈品 隨時跑贏股市
沈永年：港人移居內地 宜購合適醫保
沈永年：港人移居內地 宜購合適醫保
陸振輝：學會沉默 適度妥協
陸振輝：學會沉默 適度妥協
梁振輝：商品變成另類避險資產
梁振輝：商品變成另類避險資產
陳大為：國際大賭局的潛在危機
陳大為：國際大賭局的潛在危機
劉俊毅：Web 3.0還在起步階段
劉俊毅：Web 3.0還在起步階段
陸振球：港交所極超賣 可博反彈
陸振球：港交所極超賣 可博反彈
陸振球：一片悲觀之中 熊市完結之時？
陸振球：一片悲觀之中 熊市完結之時？
林少陽：留得青山在的投資原則
林少陽：留得青山在的投資原則
技術取勝：恒生剛重上10天線
技術取勝：恒生剛重上10天線
謝偉銓：電動車普及 需完善套配
謝偉銓：電動車普及 需完善套配
李聲揚：特首何德何能搞冧港股
李聲揚：特首何德何能搞冧港股
蔡金強：英美爭霸絕技：人肉盾牌
蔡金強：英美爭霸絕技：人肉盾牌
徐家健：外資對俄羅斯企管文化的貢獻
徐家健：外資對俄羅斯企管文化的貢獻
艾雲豪：細說意大利的大亨足球
艾雲豪：細說意大利的大亨足球
李順威：油價飈升會否導致衰退？
李順威：油價飈升會否導致衰退？
劉思明：績優博反彈 友邦可吼
劉思明：績優博反彈 友邦可吼
何啟聰：急跌後博反彈 吼阿里牛57324
何啟聰：急跌後博反彈 吼阿里牛57324
瑞銀亞洲：資金流入淡倉 比亞迪熊55333
瑞銀亞洲：資金流入淡倉 比亞迪熊55333
摩根大通亞洲：外圍局勢未明 納指Put 10280
摩根大通亞洲：外圍局勢未明 納指Put 10280
周顯：美元霸權助收割戰爭紅利
周顯：美元霸權助收割戰爭紅利
王弼：Short Call幫補潛水股
王弼：Short Call幫補潛水股
曾淵滄：股巿亂局 留意兩隻高息股
曾淵滄：股巿亂局 留意兩隻高息股
湯文亮：動態清零是可以與病毒共存
湯文亮：動態清零是可以與病毒共存
陳永傑：公私房屋供應長期短缺
陳永傑：公私房屋供應長期短缺
廖偉強：新盤銷售靜待反彈時機
廖偉強：新盤銷售靜待反彈時機
布少明：樓市悲觀我入市
布少明：樓市悲觀我入市
投資者付百萬辣稅買南浪2房收租 用家腳軟 撻訂牽晴間2房損手27萬離場
投資者付百萬辣稅買南浪2房收租 用家腳軟 撻訂牽晴間2房損手27萬離場
十大屋苑周末8宗升六成 黃埔花園佔一半
十大屋苑周末8宗升六成 黃埔花園佔一半
薈藍8伙1房戶新推3.75%印花稅優惠
薈藍8伙1房戶新推3.75%印花稅優惠
疫情重創 「缸瓦佬」4短租舖連環結業
疫情重創 「缸瓦佬」4短租舖連環結業
中區人流大減 代理料區內吉舖續增
中區人流大減 代理料區內吉舖續增
海茵莊園迷你戶善用「垂直空間」
海茵莊園迷你戶善用「垂直空間」
河畔成交量跌 呎價企穩1.8萬
河畔成交量跌 呎價企穩1.8萬
4種方法增加退休收入
4種方法增加退休收入