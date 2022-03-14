馬泰陽：「疫巿」下啟德租盤受捧

租金通常是反映經濟的其中一項指標，當經濟下行時，租金的回落速度亦較快，而事實上在第五波疫情下，有不少的行業停業，有部分市民甚至失業，使有部分租客改住租金較低的單位，因而在疫情下有較多的減價盤出租，吸引租客，無疑為住宅的租金回報增加壓力。

另一方面，受疫情影響下，在家工作已成為港人的生活新常態，在不用外出工作的情况下，交通配套相對變得次要。根據集團今年首兩個月促成的住宅租務個案計算，今年首兩個月住宅租務個案中，有約7.3%的新租客承租屯門區，有約7%承租將軍澳康城，有約6.2%承租元朗區，有約5.5%的租客承租啟德區，由於新發展區及新晉屋苑配套及設施不輸傳統屋苑，加上市民在新發展區可以自給自足，因此吸引新租客到新發展區及新晉屋苑覓租盤。

在眾多的新晉屋苑中，筆者對啟德區的租務前景睇高一線。因為啟德區有不少新盤陸續入伙，隨着該區的基建落成，設施配套日益完善，加上未來沙中線直達港島，吸引不少年輕上班族。而事實上，即使在「疫」市中，啟德區的租務仍很暢旺，因此對啟德區亦看高一線。

香港置業營運總監及九龍區董事

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[馬泰陽]